El auditorio de Riba-roja de Turia estaba absolutamente abarrotado. A oscuras el patio de butacas. con una suave música melancólica de fondo. El telón ... del escenario completamente abierto. Pasaron unos segundos sin que nada pasara. Con algunos gestos entre los presentes de no saber muy bien qué estaba ocurriendo. Silencio sobre el tablado. Nadie en el haz de focos. Expectación. De repente, por la izquierda de las bambalinas se adivina una pequeña presencia. Una diminuta niña se asoma temerosa. Vergonzosa. Quizás expectante. Avanza como a cámara lenta. Un pasito. Otro pasito. La mano tímida llevada a la boca. Un murmullo de cariño y dulzura recorre el patio de butacas. El público empieza a aplaudir, aunque de manera suave, como temiendo asustarla. Ella es Candela. Tiene cinco años. Y hace justo un año estuvo a punto de morir. Quizás ella aún no lo sepa. Aunque seguramente sí. O al menos, un inexplicable vínculo de cariño, conexión y humanidad se ha establecido entre ella y Luis Miguel, Cristóbal y Javier. Los dos primeros son policías locales de Riba-roja. El tercero, conductor de un autobús. El vehículo en el que él y Candela se quedaron atrapados cuando la cruenta dana del 29-O los sorprendió en la carretera. Los cuatro lograron llegar a la planta de Mercadona en el polígono del municipio, ponerse a salvo y salvar la vida. Este jueves, sobre el escenario del auditorio de Riba-roja, en cuanto Candela los ve aparecer se lanza hacia ellos a abrazarles. A comérselos a besos. Esta vez sin cámara lenta. Veloz, con gestos llenos de amor, con miradas llenas de gratitud. En ese auditorio que justo hace un año quedó despedazado por la riada (y en cuya puerta luce una placa recordando que se ha levantado de nuevo gracias a las ayudas de la Fundación Hortensia Herrero), Candela fue un símbolo que lo representa todo. Entre los muros del edificio municipal se recordó sobre todo a las víctimas. A esas 229 vidas que ya no están y a las familias destrozadas. Pero allí se honró a los cientos y miles de vecinos que en toda Valencia lanzaron manos, cuerdas y sábanas para evitar más muertes («¿cuántas vidas habremos salvado? Ese es el mensaje de esperanza», dijo el alcalde Robert Raga). A las empresas que cayeron y se volvieron a levantar. A las Fuerzas de seguridad, voluntarios y ong que se jugaron la vida y evitaron que otras se perdieran. A los medios de comunicación por no dejar de informar (¡gracias!).

Pero la gran metáfora de lo que pasó fue Candela. La imagen de la inocencia hecha niña. La misma que perdimos aquel día. Con el húmedo zarpazo a nuestra confianza en papá Estado y mamá Generalitat. Con los mismos pasos dubitativos de Candela, los mismos andares que tenemos nosotros ahora al pensar en nuestra clase política, en lo atadas que tienen las manos policías, guardias civiles, militares y demás personal para que 'el pueblo salve al pueblo'. En la alegría en el rostro de esa niña cuando escuchó los primeros aplausos, la misma sensación de alivio embarrado que sintieron las víctimas cuando vieron el ejército de voluntarios (este sí, libre y solícito) surgido de cada pueblo, de cada calle, de cada portal. Y por encima de todo, el entusiasmo de Candela alzando sus bracitos en el escenario para abrazar a sus salvadores. Igual que todos los valencianos, un año después, intentamos ante todo salir adelante. Pese a 'ventorros', cacerías y reyertas políticas, promesas incumplidas de ayudas y tanto y tanto por hacer. 'La veu de tot un poble', se llamó el homenaje de Riba-roja. Que no dejen de oírla bien fuerte allá arriba.

