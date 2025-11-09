Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cada partido se debate en su crisis y el país en la de todos

El foco ·

Si el afán de Junts era protagonizar el descalabro de Sánchez, en hueso pincha. Le falta decisión para forzar la moción de censura por los socios que precisa para ello

Antonio Rivera

Catedrático de Historia Contemporánea de la UPV/ EHU

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:07

Comenta

Repetirá la portavoz parlamentaria de Junts rueda de prensa en las próximas semanas para que nos creamos de una vez que dinamita la legislatura? Mala ... tesitura la de esta formación, atrampada entre una nostalgia por el 'procés' y las esencias patrias amenazadas por el discurrir del universo (Aliança Catalana), y un pragmatismo que fue su santo y seña pujolista, y que ahora cede definitivamente a su competidor de la Esquerra Republicana.

