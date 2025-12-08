Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

No me quieras tanto

Sin pretenderlo, el liberal-capitalismo es el verdadero artífice del bienestar humano actual, con sus avances económicos y sociales

ANTONIO MIGUEL LÓPEZ GARCÍA, POLITÓLOGO E HISTORIADOR

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:48

Apelar constantemente a la preocupación por los necesitados, obreros, pobres... debería tener como resultado lógico la mejora y progreso de dichos sectores sociales. La realidad ... es bien distinta como demuestran las cifras, aunque la exultante propaganda macroeconómica del gobierno, inasequible al desaliento, continúa. Curiosamente, la sangría de impuestos y su record de recaudación van acompañados de datos como el aumento de la pobreza, del umbral de la pobreza infantil, de la pobreza energética, etc. ¿De qué sirve tamaña recaudación?, ¿alguna vez veremos reducirse aquellas deficiencias con este supuesto progresismo? Rotundamente no, porque acabaría con su propia razón de ser, acaso ayudar a los desfavorecidos. No conviene pues que desparezca la pobreza. Hasta Hugo Chávez lo decía.

