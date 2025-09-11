De altruismos y mecenazgos

Debería hablar de las dramáticas llamaradas que abrasan los cielos y asolan los campos españoles, y de paso dar buena cuenta de Puente, Sánchez y ... demás hojarasca. Los roznidos tuiteros del Ministro de «todo a 100», abochorna, y la nueva incomparecencia en tiempo y forma del Presidente que ve arder España mientras toca la lira, indignaa. Tras su salida de Paiporta por piernas, abandonando al rey y al pequeño Mazón, y tras el inexplicado apagón de abril, ahora ha desamparado a castellanos, gallegos, extremeños. «Si necesitan ayuda...». De nuevo el cálculo electoral en pleno desastre. Marca de la casa. ¿Qué plan habrá pergeñado para septiembre? ¿El pacto climático de Estado, él, que construye muros para que las derechas nunca puedan gobernar? ¿Querrá formar un régimen de partido único?

Pese a tanta adversidad medioambiental y política, hoy prefiero celebrar una excelente noticia para Valencia con la inauguración del majestuoso Roig Arena, que dota a la ciudad de una instalación emblemática que la coloca en la vanguardia europea, si no mundial, en cuestiones deportivas, musicales, culturales. Una gozada.

No defenderé a quien no lo necesita; alguien con capacidades de todo tipo más que suficientes para defenderse solo, pero sí reconoceré el mérito de lo que está bien hecho, que es lo que viene a culminar este evento. Así, sin recurrir a innecesarias comparaciones, Valencia con los Roig, como Galicia con los Ortega, y España con ambos, contamos, al menos de momento, con su mecenazgo y su compromiso social. A todos beneficia e incluye mejoras en la sanidad pública. Tampoco es necesario, ni parece prudente, compararles con clanes históricos que hicieron cosas similares, salvando distancias, pero es bastante factible que sus obras también perduren largamente en el tiempo. Y sin buscar notoriedad: ni siquiera anuncian sus empresas. Del legado del de Albalat, que no cuantificaré para no restarle mérito, con ser importante, y porque sigue creciendo, destaca el propio Pabellón Arena con aparcamiento y parque público, la reubicación y reconstrucción de un viejo colegio (público también), la recuperación de patrimonio histórico-artístico valenciano (San Nicolás, Valeriola), la ampliación de oferta museística (CAHH), y la potenciación de la economía con una escuela empresarial en el puerto de Valencia que insufla vida a los alicaídos edificios de la Copa del América y a la zona portuaria, o apoyando al tejido social y económico de la Huerta Sur tras la tragedia de octubre.

No, no pretendo defenderles, pero es que su filantropía resulta muy positiva. Valórese. Gentes con posibles que, altruistamente, sin tener obligación alguna, dedican parte de su fortuna a mejorar un territorio, lo cual beneficia al ciudadano sin duda alguna. Además de posibilitar gran cantidad de empleos en sus empresas, con la repercusión personal y familiar de sus trabajadores..., y hacendística por los muchísimos impuestos generados. Lástima de gestión política.

¿Se puede estar contra esto? Parece que sí. Amargados 'Savonarolas', que los quieren mal, vaya usted a saber por qué, como la rubia gallega que dicen que vicepreside el gobierno y que sonroja escucharla hablar. Les llaman «empresarios desalmados» y otras asperezas. Y creemos saber los motivos: quisieran recibir ellos esos dineros, como si no requisaran bastantes impuestos, para poder 'gestionarlos' distribuyéndolos a conveniencia del engorde de su ego y para la 'compra' de votos. Esto es compartido por un sector de la izquierda (extrema y no tan extrema). Dejaremos para otro rato la corrupción, malversación, que podría generar. Cosa que ya no nos sorprendería. «Empresarios desalmados», dicen unos/as ministros/as simplones, que no han trabajado en su vida más que dentro de las estructuras de los partidos, que suelen premiar al adulador, al ordinario, al menos competente. La selección a la inversa para no incomodar al jefe.

Para terminar, como afectado del fango maloliente y la angustiosa escasez de todo en los primeros días de la dana, quisiera poder hacer una reflexión similar para alguna otra gran empresa valenciana de alimentación, y de origen 'esquerrá', supuestamente 'con alma' y conciencia. No me es posible si quiero ser mínimamente justo. No mostró solidaridad alguna con las gentes que más lo necesitaban entonces. Y ya no lo hará. Así es que no, no defendemos a nadie, pero toca dar a cada uno según sus merecimientos. Es la vida misma.

*POLITÓLOGO E HISTORIADOR