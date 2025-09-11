Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

De altruismos y mecenazgos

Valórese. Gentes con posibles que, altruistamente, sin tener obligación alguna, dedican parte de su fortuna a mejorar un territorio

ANTONIO MIGUEL LÓPEZ GARCÍA*

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:26

Debería hablar de las dramáticas llamaradas que abrasan los cielos y asolan los campos españoles, y de paso dar buena cuenta de Puente, Sánchez y ... demás hojarasca. Los roznidos tuiteros del Ministro de «todo a 100», abochorna, y la nueva incomparecencia en tiempo y forma del Presidente que ve arder España mientras toca la lira, indignaa. Tras su salida de Paiporta por piernas, abandonando al rey y al pequeño Mazón, y tras el inexplicado apagón de abril, ahora ha desamparado a castellanos, gallegos, extremeños. «Si necesitan ayuda...». De nuevo el cálculo electoral en pleno desastre. Marca de la casa. ¿Qué plan habrá pergeñado para septiembre? ¿El pacto climático de Estado, él, que construye muros para que las derechas nunca puedan gobernar? ¿Querrá formar un régimen de partido único?

De altruismos y mecenazgos