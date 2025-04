Entrevista sorpresa

Compartir

Mazón ha recibido, por fin y a regañadientes, a cinco víctimas de la riada de octubre. Nunca entendí, ni entiendo, la demora. Me parece un ... error político grave comparable al de su inacción en aquella tarde fatídica (muertes y daños aparte, claro), aunque, en su descargo, aquella fue una situación sobrevenida, un imprevisto con toma de decisiones apresuradas en función de unas informaciones que distan mucho de estar claras. Había que decidir sobre la marcha. Podían acertar o equivocarse; podían paralizar toda la actividad y que no valiera para nada: parón costoso para la economía, y engorroso para las familias. Podían no paralizar y que les coja el toro (que se lo digan, si no a los alcaldes, que de todo hubo con la misma 'información'). Era una urgencia con información técnica deficiente, y con ausencias importantes en el puente de mando, además de Mazón. Llamarle asesino, pues, implica una malvada intención de hacer daño. ¿Alguien sensato piensa que a Mazón le salió la 'vis asesina' ese día? Pudo haber reaccionado tarde y torpe, pero jamás con intención de destrozar toda la huerta sur y menos aún provocar muertes.

Los días siguientes son otra cosa. Soy muy crítico con los ausentes (Sánchez, Ribera,...), cuando más falta hacían, contando votos ante la imagen dantesca de los pueblos valencianos hundidos entre barro y basura. Había que estar ahí, manchándose, fatigándose, infectándose, lastimándose, con el alma rota, para saber lo que fue aquello. Pero también soy muy crítico ante el hecho de no recibir Mazón con rapidez a las víctimas, de forma ordenada, sin tumultos y como se quiera, pero con agilidad. Después de todo el mal ya estaba hecho, y el propio President había aguantado el tipo, no como el cobardón de Paiporta, «yo-estoy-bien». Hubiera sido una muestra de reflejos políticos y de empatía que hoy ya no surte el mismo efecto de probable aplacamiento de ánimos. Más vale una vez colorado que ciento amarillo. Hubiera recibido de golpe todo lo que las víctimas llevaban dentro, pero hubiera aparecido como persona sensible, incluso arrepentida de lo que pudo haber hecho y no hizo por los motivos citados. La imagen, pasados pocos días, recibiendo a las víctimas y escuchándolas, y explicándoles lo ocurrido, hubiera ablandado más de un carácter encolerizado. Y le hubiera bajado los humos al ex 'Botanic' PSOE-Compromís, que olvidó sus obligaciones de previsión mientras gobernó. Eso sin entrar en sus actuaciones a la llegada del COVID y la manifestación del 8M o las Fallas; aquel «constipado un poquito más fuerte», ¿eh, Oltra?, «les mesures necessaries son cero», ¿eh, Ribó?, «no hay que poner nuevas medidas», ¿eh, Puig? Mazón fía todo a la capacidad de reacción en las ayudas y la recuperación que, al menos en su primera parte está siendo muchísimo más efectiva que la del gobierno central, que sigue arrastrando los pies. Pero es que depende en gran medida del «si quieren algo que lo pidan», que no tiene ninguna prisa y pondrá todos los palos que pueda en las ruedas. Ahora bien, servidor ya anticipó que no veía claro que la jugada le fuera a salir bien al okupa monclovita, y ahora nos enteramos de que el PP valenciano recupera intención de voto. Piden la dimisión de Mazón aquellas gentes que estuvieron al mando de un país, y una Comunidad, que pagó con 130 mil vidas humanas una pandemia de horrenda gestión, y en cuya vorágine robaron millones de euros. ¡Y no ha pasado nada! ¿Imagináis que aquello le coge a Rajoy, apremiado también a dimitir por el sacrificio de un perro cuando la crisis del Ébola?, ¿recordáis a los manifestantes llorando a moco tendido por Excalibur?, ¿Y a La Sexta, El País,..., siempre dispuestos? Con los presupuestos de la reconstrucción aprobados (con Vox, sí, qué pasa; otros pactan con terroristas y golpistas) Mazón tiene una segunda oportunidad. Espero que lo sepa hacer. Ya no se puede argüir una decisión apresurada mal informada. Tiene todo en la mano. Sólo falta buen tino, agilidad... y el apoyo del gobierno. Esto es un poco más complicado, pero Pedro verá hasta donde quiere llevar la apuesta. Me pregunto, ¿quedará algo de calderilla para Valencia tras sus milmillonarias concesiones a la sediciosa traición indepe? Y sin Presupuestos.

