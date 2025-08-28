El municipalisme, producte de mercat?
ANTONIO LOSADA KUNTZ
Jueves, 28 de agosto 2025, 00:15
Saludat als media com una opció nova, trencadora i atractiva, el moviment que s'albira per a articular els diferents partits de tall independent en ... diferents municipis del País Valencià -sota la bolla d'Unió Municipalista-, té tots els números per a convertir-se en una marca de mercat.
Del mercat persa que és el polític, en el qual es compra i s'embene de tot, sense criteri i sense control de qualitat dels productes, amb l'únic objectiu d'aconseguir més riquesa -els uns, productes, els altres diners- que el contrincant o competidor. D'ací ve que, en esta compravenda, el regateig siga l'única regla vàlida, sense importar que el preu siga just -o siga, que reflectisca el valor de les matèries primeres i, sobretot, del treball- i, per tant satisfaça les necessitats del productor, les seues famílies, el seu projecte vital.
Este aflorament d'una nova(?) manera de veure i fer la política "municipalista" no és més que una mercantilització, subjecta a cotització, de les necessitats dels pobles o les ciutats la resolució de les quals estiga en mans del millor postor, indiferent a la ideologia subjacent i, per tant, a les càrregues contractuals, explícites o tàcites, referides en el tracte (el programa electoral).
Així, podem trobar-nos amb voreres noves al preu de la salut dels ancians, amb fanals a canvi de la llibertat de gènere, amb una flamant piscina olímpica que val una pineda exhaurida, amb un auditori equivalent al seu pes en nou sòl urbanitzable.
Que un projecte comú de poble, amb el seu pla estratègic, la seua visió a mitjà o llarg termini, en relació amb el territori, amb el paisatge, amb l'orgull de pertinença dels seus habitants, amb el compromís polític dels seus ciutadans, es convertisca en mercaderia, amb el beneplàcit d'una democràcia liberal burgesa, les seues estructures de poder i de governança, les seues agències de mediació i representació basades en tota una superestructura legal, és un desastre civilitzatori només comparable amb la caiguda de l'imperi romà i la seua substitució per l'edat mitjana.
Este municipalisme de tall un xic rebel és, però, el resultat d'un càlcul polític basat en la desafecció ciutadana per una acció política que és, tanmateix, una acció més ben bé partidista. Una acció política basada en el grollerisme espiritual d'intentar negar la veu al contrari, d'allò que es denomina en tècnica política «la berrea» -consistent en fer ús de la veu i no de la paraula, per a cridar l'atenció i marcar l'adhesió incondicional a l'essència partidària-, en l'ús de la infàmia com a eina per a desacreditar un contrari ja convertit en enemic. Este municipalisme pretesament apolític es nodrix dels mateixos esquemes que la tecnocràcia, perquè proposa solucions més d'enginyeria que tècniques a problemes concrets del poble -solucions senzilles a problemes complexos, es diu ara- i estructura la ideologia del poble amb un eix de coordenades que expulsa l'acció política dels partits diguem-ne ortodoxes cap a un punt excèntric en l'estima de l'electorat.
Un municipalisme, però, abocat a negociar, tan bon punt ha de gestionar amb altres estadis de la política -institucions o corporacions supramunicipals, ens de mediació i representació, distribuïdores de recursos financers- i, per tant, plegar-se a les tensions generals de la «res publica». I que, no podent exercir de Guillem Tell ni de Robin Hood, si és que vol ser efectivament útil al seu poble i desenvolupar el seu programa electoral, cau al remat en l'apegalosa teranyina de la mercaderia política. O que, altrament, decidix escalar el seu projecte amb ambicions territorials supramunicipals -com és el cas d'este 'nou' municipalisme-, amb la qual cosa, igualment, acaba convertint-se en allò que, d'inici, rebutjava.
Mentrimentres, però, és col·laborador necessari a la desintegració del rovellet de l'ou de la democràcia i dels seus espais essencials de deliberació i acord, de resolució de tensions i problemes entre opcions ideològiques divergents i, en acabar, l'espai comú d'identificació dels pobles.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.