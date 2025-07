Pesadilla de una noche de verano

Comenta Compartir

Cuando la confianza fluye, nunca es pronto para la primera pulla. «¿Ya has vuelto a apagar el ventilador?», la oye refunfuñar, su voz ronca por ... el desuso, una silueta súbitamente erguida sobre la cama de matrimonio, recortada en el claroscuro de otra madrugada de ventanas abiertas y paredes de fuego. Mi fama me condena, barrunta el reprochado, inocente esta vez de todos los cargos pese a su naturaleza friolera, tan acentuada que no se remojaría en la playa por más que hirviera el Mediterráneo. Atraviesa el reloj de pared el desierto de las cuatro de la madrugada, jadea la perrita más de lo común, la boca agua, ¿habrán vuelto a descuidar su bebedero?, y desde el piso de arriba llega otra invectiva. «¡Se ha ido la luz!», baja diciendo una joven que se acostó hija y despierta zombi; con malas pulgas, por cierto, el cuerpo reluciente de sudor tras asistir a la claudicación de su aire acondicionado. Cuando se suma el hijo al vocerío, toalla aún húmeda de ducha al suelo y cuerpo a tierra sobre ella en busca de lecho fresco bajo otro ventilador inerte, por fin ata cabos el padre, desnudando el cuadro eléctrico en pos de certidumbres. Todos los interruptores en su sitio, apagón general, diagnostica como si supiera de esto, sin encontrar explicación a la arrogante farola que a un metro de la fachada amarillea el comedor con ínfulas de sauna. Telefonazo a la empresa comercializadora, ¿habrá servicio a esta hora? Le saca de dudas una señorita que pellizca las palabras, o tan sobada como él o portadora de un acento lejano. Que baje todas las clavijas a la vez, y él las baja. Luego, muy importante, que se las vaya subiendo una a una empezando por la izquierda, y él se las sube. Que si ha vuelto la luz, y él lo niega. Que le dé diez minutos para hablar con la distribuidora y un teléfono de contacto, y él le da lo uno y lo otro; a tope de batería, piensa ingenuo, pues sin electricidad no hubo carga y sin carga agoniza el aparato. El tiempo chorrea lento, como los cuerpos y diría que hasta el techo, la gota china en un baño turco, veintiséis grados en la calle, sensación térmica de más de treinta. Me doy una ducha fría, anuncia la hija, a esas alturas digna musa de Jerry Lee Lewis, gran bola de fuego. Ahí está, suena el teléfono, un 900, son ellos, y otra voz de dicción aún más tortuosa, que recuerda a los primeros Morancos, confirma la avería general y la previsión de que a las cinco de la mañana se restablezca el servicio. Deseando maldecir, da el padre las gracias. Si es colectiva, ¿por qué no están todos los vecinos con antorchas en la calle?, pregunta el hijo, poco dado al optimismo. Y recuerda la hondura del gran apagón de abril. Como en una terapia de grupo, va recitando todo quisque la hora a la que debe levantarse, haciéndole a él sentir culpable por estar de vacaciones, y de repente se hace la luz, indecisa: de hecho, se hace, se deshace y se rehace. Los cuerpos calados corren a la cama y ahí queda él reflexionando. El mejor cine de terror se inspira en lo cotidiano, concluye antes de lamentar la impunidad con que se puede dejar a una familia sin suministro eléctrico en plena ola de calor. Escena postcréditos: un SMS, enviado ¡a las 2:33 de la madrugada!, avisaba del riesgo, pero como esta es una película de género, lo mandaron al móvil equivocado. Esa angustia les ahorraron, plácidamente amodorrados hasta que un motor se paró y las aspas dejaron de girar.

