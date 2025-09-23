A tres mil kilómetros de aquí, sin salir de las aguas donde hasta hace pocos días remojábamos nuestras panzas ajenas al drama, la historia embute ... en su galería de los horrores otra crisis humanitaria. Trasiega el Mediterráneo el olor a matanza de la orilla de enfrente y mientras tanto nuestros baluartes políticos andan enredados en una humillante partida al tabú en torno a la palabra 'genocidio'. Pocas ocasiones brinda la vida para creer a Sánchez, y ni siquiera en su cruzada contra la barbarie de Israel queda claro que deba hacerse. Seguramente se trate de otra trampa más, quién espera mimos de un trampero, pero en este punto es banal el psicoanálisis, tratar de discernir si sus golpes en el pecho son reales o fingidos, arranque de clarividencia o cortina de humo. Incluso en el peor, y más probable, de los supuestos conforta que por una vez su estrategia vaya de la mano de la decencia, y no entiendo el recelo de la derecha -la sosegada, de la otra nada espero- ante la interpelación a llamar a las cosas por su nombre. De ser artimaña el reto semántico, lo prohibido no era pisar el cepo sino esquivarlo, trazando con ello el partido de Feijóo una peligrosa deriva de popular a populista. Al menos las siglas le siguen valiendo.

De verdad que no resulta tan difícil. Encaren el espejo e inténtenlo conmigo. Lo que hace Israel en Gaza es -venga, todo de un tirón- ¡genocidio!, y Netanyahu ha devenido en criminal pese a que el argumentario de su masacre sea la atrocidad de una organización terrorista a la que también hay que denominar como corresponde. Lo mismo se habría dicho con toda justicia de España, y de su presidente, si en los años de plomo bajo el yugo de ETA hubiera entrado con los tanques y las bombas en el País Vasco en lugar de recurrir a la Policía y la ley para detener en 853 el contador asesino.

¿Todavía no lo ven claro? Busquen por internet la foto de Ebrahim Hajjaj para Reuters, una de esas imágenes que nunca se publican por respeto a la sensibilidad. En ella un hombre sostiene el cuerpo completamente calcinado de una niña palestina, Amal Zakot la llamaban, reventada su vida por las bombas del día 16, que no fueron distintas de las del 15 o las del 17. Ni de las de hoy y las de mañana. Observen el semblante descompuesto del ciudadano que la sostiene, y la rabia atrapada en la mirada de la decena de niños que contemplan la escena. Quizá no tardemos en ver esa foto colgada en la pared de alguna escuela paramilitar, vivero de futuros terroristas, el odio lleva al odio, y el ciclo habrá vuelto a empezar.

El maridaje entre el instinto de supervivencia y la falta de escrúpulos brindó al postureo político tierra fértil donde crecer, y su aura pútrida colonizó el mundo de los débiles, convirtiendo cuanto alcanzaba la vista en un baile de máscaras. En ese terreno de las medias verdades, ya sean de palabra o por carta, Sánchez se ha revelado imbatible, pero ahora están poniéndoselo demasiado fácil. Lo dice la razón. Lo avala la etimología. Lo refrenda la ONU. Genocidio. Sólo una palabra. Nueve letras. Llamen a las cosas por su nombre, si es tres veces mejor, como en la película de Tim Burton, ¡Bitelchús, Bitelchús, Bitelchús!, y ahórrennos esta imagen de oprobiosa división, la sangre palestina otra remesa extra de azufre para la pólvora de sus trabucos.