ANTONIO BADILLO

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:15

A tres mil kilómetros de aquí, sin salir de las aguas donde hasta hace pocos días remojábamos nuestras panzas ajenas al drama, la historia embute ... en su galería de los horrores otra crisis humanitaria. Trasiega el Mediterráneo el olor a matanza de la orilla de enfrente y mientras tanto nuestros baluartes políticos andan enredados en una humillante partida al tabú en torno a la palabra 'genocidio'. Pocas ocasiones brinda la vida para creer a Sánchez, y ni siquiera en su cruzada contra la barbarie de Israel queda claro que deba hacerse. Seguramente se trate de otra trampa más, quién espera mimos de un trampero, pero en este punto es banal el psicoanálisis, tratar de discernir si sus golpes en el pecho son reales o fingidos, arranque de clarividencia o cortina de humo. Incluso en el peor, y más probable, de los supuestos conforta que por una vez su estrategia vaya de la mano de la decencia, y no entiendo el recelo de la derecha -la sosegada, de la otra nada espero- ante la interpelación a llamar a las cosas por su nombre. De ser artimaña el reto semántico, lo prohibido no era pisar el cepo sino esquivarlo, trazando con ello el partido de Feijóo una peligrosa deriva de popular a populista. Al menos las siglas le siguen valiendo.

