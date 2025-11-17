Huevos revueltos

Vaya por Dios con la chiquilla, ya podía haberle dado por estudiar ADE y todos más felices. Pero igual que la cabra tira al monte, ... la perrera por el 'fit', el 'gym', el 'cheat meal' y la búsqueda en la nevera de la longevidad de Matusalén la empujó a ella al revirado universo de la nutrición, asignándome de sopetón una dieta gracias a la cual he descubierto, y ni falta me hacía, que el rojo en los frutos anuncia propiedades antioxidantes pero cuando colorea los números deviene en promesa de jaqueca.

Como en la historia de Colón, todo lo precipitó un huevo. Con lo bien que les venía a nuestros ancestros el refranero: cuando seas padre los comerás. O el colesterol: más de cuatro a la semana es peligroso, lo había dicho el doctor Rosado de turno... Pero tenía que venir la ciencia para bendecir los corrales, reivindicar a Esopo con su gallina de los huevos de oro y remojar en claras y yemas, de súbito inagotable fuente de proteína y grasa saludable, mi nueva vida tope 'healthy'. Créanme, la Tierra sigue rotando sobre su eje pero ya no está achatada por los polos, sino ahuevada, y así, por lo que a mí respecta, gracias a la familia y agregados pasé de comprarlos de seis en seis a cargarlos en lotes de 24. Me ocurre como a Bubba con las gambas, que ya los veo desfilar en tortilla para desayunar, duros con el arroz, delicioso chapoteo si toca pasta a la carbonara y fritos de noche; por fortuna con poco aceite, ahí hemos salido ganando, que ahora el oro se vende líquido y embotellado.

No me puedo quejar, todo un sector productivo a mi servicio, del ponedero al cartón; y sin romanticismos, que tal como está el mercado no es país para cluecas. Hasta que algún día, lo avisa mi pesadilla ovoidea, acabaremos con cualquier rastro de vida galliforme. Y ni todos los veganos y lactovegetarianos del orbe, aupados por el cuerpo diplomático del hinduismo sátvico al completo, podrán hacer nada por impedirlo.

Pero volvamos al asunto de la inflación huevera, porque no me trae hoy por aquí el conservacionismo sino argumentos crematísticos de la más baja estofa. Cuando Putin se relaja con la gasolina llegan la gripe aviar y los huevos de los ídem a poner el pelotón en fila india, aunque me preguntaba yo estos días por qué, si todo responde a una áspera coyuntura sanitaria, el potosí gallináceo lleva ya un año en revalorización continua. Por suerte el ministro Planas nos ilumina: que no es la dichosa gripe, sino el aumento de la demanda y otros costes estructurales. Caramba con la estructura, pues en casa además de sanos somos ecológicos y los consumimos camperos, con el consiguiente achuchoncete al precio final. Que la justicia social no es asunto exclusivo de los humanos, bien claro lo dejó Orwell, y el consumidor empático vela por las condiciones laborales de sus proveedoras. Caponata mimada es caponata feliz, y la felicidad hace el mundo mucho mejor.

Aparte del dispensador de agua y otras fruslerías, valdrá la pena instalar en los frigoríficos cierres con contraseña, de esos de ruedecilla, que a este paso saldrán más caros de llenar que la caja de caudales. El plátano un 36% de recargo en un año. El arroz, basmati por supuesto, ni te cuento. Pechuguitas de pollo, ternera picada, aguacates... ¡Y un huevo! Al fofisano que fui le iba bien sin elixir de la eterna juventud. ¿Por qué la chiquilla no estudiaría ADE?