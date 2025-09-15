Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La cuarta verdad

ANTONIO BADILLO

Lunes, 15 de septiembre 2025, 23:41

Como aquellos jueves del refranillo. Tres verdades hay en la vida que de puro irrebatible relucen más que el sol: 1) La Tierra es redonda. ... Impepinable. Ni Vox lo discute. Con eso está todo dicho. 2) La tortilla de patatas, siempre mejor con cebolla. En esta materia no tengo más que añadir. Y 3) Mazón la 'empastró' irreversiblemente con la dana, se marcó una pifia generosa como la carta de El Ventorro y desde entonces reta a la ley de la gravedad tratando de mantener erre que erre el equilibrio a lomos de un bisonte desbocado, la dura realidad. Llegado a este punto lo sensato sería buscar la arena, simular una lesión y dejarse arrastrar entre murmullos, que lo de los aplausos parece ya poco probable. Aquel día, el de la bestia, lo enemistó con la memoria colectiva y pierde el tiempo: de ahora en adelante ningún recuerdo le favorecerá.

