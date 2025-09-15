Como aquellos jueves del refranillo. Tres verdades hay en la vida que de puro irrebatible relucen más que el sol: 1) La Tierra es redonda. ... Impepinable. Ni Vox lo discute. Con eso está todo dicho. 2) La tortilla de patatas, siempre mejor con cebolla. En esta materia no tengo más que añadir. Y 3) Mazón la 'empastró' irreversiblemente con la dana, se marcó una pifia generosa como la carta de El Ventorro y desde entonces reta a la ley de la gravedad tratando de mantener erre que erre el equilibrio a lomos de un bisonte desbocado, la dura realidad. Llegado a este punto lo sensato sería buscar la arena, simular una lesión y dejarse arrastrar entre murmullos, que lo de los aplausos parece ya poco probable. Aquel día, el de la bestia, lo enemistó con la memoria colectiva y pierde el tiempo: de ahora en adelante ningún recuerdo le favorecerá.

Una, dos y tres, eso es así, perdurará de aquí a la eternidad, nadie lo cambiará, ni los que somos ni los que serán. Pero subyace otra verdad, la cuarta, que va cobrando cuerpo a medida que las fosas sépticas de la política aligeran su carga, y por más que se mire hacia otro lado el tufillo la delata. A saber: entre todo lo que aconteció el último 29 de octubre el Gobierno hallará poco de lo que presumir. Cualquier intento de asomar la cabeza e hinchar el pecho desde Madrid y sus satélites es un ejercicio propagandístico inmoral dirigido a acelerar el cambio de ciclo político en la Comunitat y perpetrado con las artes del carterista que se nutre del revuelo para trincar billeteras. Determinar si este cruce de negligencias debe acabar en combate nulo o hay distintos grados de chapuzas es ya competencia del electorado. Pero no está ninguna de las dos esquinas del ring para dar lecciones -vano es el orgullo del tuerto en el país de los ciegos-, y el reconocimiento de la cuarta verdad no rivaliza con el de la tercera.

Podemos obviar el 'durante', si los organismos gubernamentales avisaron o no, si quienes deberían saber (y saben) de esto atinaron a leer en nubes y ramblas lo que se nos venía encima... Para eso hay ya una jueza y parece tenerlo claro. Podemos pasar también de puntillas por el 'antes', el abandono de cauces y barrancos, la maleza que en verano arde y en otoño se vuelve resorte para el agua. Pero resulta ya imposible abstraerse del 'después': las obras de reconstrucción todavía en mantillas, y así vamos, peor de lo que estábamos a puntito de que recomience el baile; las ayudas prometidas, enviadas por Auto-Res; la indigesta sopa de letras con la que nos empapuzan según gotea el retraso en la llegada del SAT, ese trasto que sí tienen otras cuencas más dichosas, o los patinazos del SAIH, a todas luces emparentado con la escopeta de feria (el 'pepegoterismo' ante su obra magna, pues la culpa de que el ojo que todo lo ve sufra estrabismo la tiene el gálibo de los camiones, que los carga el diablo...)

Once meses después de la muerte y el barro, insinuándose ya a la vuelta de la esquina el presagio de renovados tembleques, todo sigue siendo una inmensa nebulosa. Se aferrará cada cual a su verdad, la izquierda a la tercera y la derecha a la cuarta, pero no nos distraerán de pensar, cuando la lluvia vuelva a aporrear los cristales, que todo se ha hecho mal. Otra vez. Viéndolos a unos y a otros, es imposible que como pueblo merezcamos tan poco.