Alabanza de la filantropía

Muy a menudo he intentado poner en claro la relación que pudiera existir entre dos extraordinarias cualidades humanas como son la bondad y la sabiduría. ... Digo esto al hilo de un artículo de José Antonio Marina publicado en el diario ABC, 'La inteligencia y la bondad', en donde afirma que «la bondad es la máxima demostración de la inteligencia». Sin embargo, yo prefiero hablar del hombre sabio más que del ser inteligente, porque me parece un concepto más completo e integrador. Y más en esta época en que la IA lo invade todo. Me ha encantado como la define el filósofo Byung-Chul Han: «Sin afectos, emociones ni pasiones, y en general sin sentimientos, no hay conocimiento. Los sentimientos inervan el pensamiento. Ese es exactamente el motivo por el que la inteligencia artificial no puede pensar. Los sentimientos y los afectos no pueden reflejarse en algoritmos». En efecto, los sentimientos inervan el conocimiento y, por consiguiente, forman parte de la sabiduría de los hombres. Ahora bien, los sentimientos se forjan, se adiestran, se educan y conculcan, es decir, se siembran en la tierra del alma y luego ya todo dependerá de la calidad de esa tierra: si es pedregosa y con abrojos o si es fértil y se la riega en abundancia. Ni que decir tiene que solo los buenos sentimientos son los que coadyuvan a conformar la verdadera sabiduría. Y es que hemos contemplado públicamente en España cómo el político de turno no ha tenido reparo en decir en voz alta que « (...) se erigirá un muro de democracia, progreso y convivencia frente a las actitudes retrógradas de la derecha del PP y Vox» (discurso de investidura en el Congreso de los Diputados el 15 de noviembre de 2023) ¿Un muro entre españoles que, a la larga, puede fomentar un mayor enfrentamiento entre los mismos? No. «Sobran muros en la vida política, en la vida familiar, en la etapa de la vejez en la que el anciano queda solo y desamparado, en fin, los muros sociales de toda índole y hasta los muros religiosos» (José L. Matín Descalzo). Hemos de entender que todo muro es infecundidad y pura destrucción del alma. En definitiva, la primera de las virtudes para derribar esos muros es saber y querer convivir porque lo más importante para el ser humano es vivir la vida como un arte: saber amar y conversar y sonreír porque la forma soberana del vivir es 'convivir'. Y para ello hay que ejercitarse en la bondad. Como dice J.A. Marina en su mencionado artículo, «hay que reivindicar el concepto de bondad que es enérgico, creativo y riguroso y poco apto para blanditos». Y como diría Antonio Machado «Soy, en el buen sentido de la palabra, bueno». Porque la bondad no es simplemente una cosa sentimental que calienta el corazoncito de la persona, sino el calor con que uno calienta y ayuda a los demás. Y el sabio, consciente de lo menesteroso que es el hombre con respecto a la verdad y al cariño, se muestra siempre -además de educador- comprensivo y bondadoso para enriquecer a los que tiene a su lado. Pero ¡ojo! que digo 'enriquecer' y no agradar, complacer o transigir, es decir, no hay que confundir la bondad del hombre sabio con ese 'buenismo' que no conduce a nada sino, junto con la mentira, al error o la confusión. Y es que la verdad es el baluarte de la sabiduría.

Por otra parte, la técnica que la vida emplea con nosotros consiste en empezar prometiendo mucho pero, al cabo, la fuerza de esa promesa se va debilitando progresivamente en distintas ocasiones y así es como llegan las desilusiones llevando, en muchos casos, al escepticismo y a la amargura. Pero hay una raza especial de personas que son las que dan a la vida ese 'sí' que procede de su entrega, generosidad y experiencia porque el hombre sabio intuye, y acaba conociendo, los límites y las insuficiencias de la vida. Y es en personas de este tipo en las que la existencia confía porque son capaces de llevar a cabo lo que verdaderamente vale y permanece. Son esas personas que atraen por su humanismo y que inspiran confianza, pues hacen que la vida resulte, como dice Romano Guardini, «densa, seria y preciosa». Es esa mezcla o combinación de bondad y sabiduría a que aludimos en este escrito y que conduce a una actitud activa pero paciente, buscando siempre el bien del prójimo mediante acciones concretas. Es una fuerza transformadora que nos impulsa a actuar con benevolencia, humildad y esperanza, confiando en la capacidad de cambio y superación del más débil a la vez que, con esa misma fuerza, saber defender hasta sus últimas consecuencias las verdades más elementales. Es, en fin, el secreto de la filantropía. Ya sé que esta clase de personas no abunda en la sociedad. Pero únicamente por ellas pondría yo la mano en el fuego otorgándoles todo el protagonismo posible, a la hora de confrontarlas con esas otras gentes que verdaderamente no cumplen con los estándares mínimos exigibles en los ámbitos de la moral y la política (no basta con ser estrictamente democrático). Es más, si se trata de personajes con responsabilidades públicas, todavía cabe pedirles un mayor esfuerzo en alcanzar un comportamiento exquisito y que se sientan, además, obligados a actuar y tomar todas las medidas necesarias para erradicar todo tipo de corrupción. No vaya a ser que, gozando de una supuesta y aparente superioridad moral por razón de su cargo, oficio o cualquier otra consideración, acaben -entre otras cosas- ganándose el calificativo de sepulcros blanqueados.

