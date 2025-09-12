Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este jueves reparte dos premios de 588.479,48 euros en dos provincias

Alabanza de la filantropía

No hay que confundir la bondad del hombre sabio con ese 'buenismo' que no conduce a nada sino, junto con la mentira, al error o la confusión

ÁNGEL LÓPEZ-AMONOTARIO

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:18

Muy a menudo he intentado poner en claro la relación que pudiera existir entre dos extraordinarias cualidades humanas como son la bondad y la sabiduría. ... Digo esto al hilo de un artículo de José Antonio Marina publicado en el diario ABC, 'La inteligencia y la bondad', en donde afirma que «la bondad es la máxima demostración de la inteligencia». Sin embargo, yo prefiero hablar del hombre sabio más que del ser inteligente, porque me parece un concepto más completo e integrador. Y más en esta época en que la IA lo invade todo. Me ha encantado como la define el filósofo Byung-Chul Han: «Sin afectos, emociones ni pasiones, y en general sin sentimientos, no hay conocimiento. Los sentimientos inervan el pensamiento. Ese es exactamente el motivo por el que la inteligencia artificial no puede pensar. Los sentimientos y los afectos no pueden reflejarse en algoritmos». En efecto, los sentimientos inervan el conocimiento y, por consiguiente, forman parte de la sabiduría de los hombres. Ahora bien, los sentimientos se forjan, se adiestran, se educan y conculcan, es decir, se siembran en la tierra del alma y luego ya todo dependerá de la calidad de esa tierra: si es pedregosa y con abrojos o si es fértil y se la riega en abundancia. Ni que decir tiene que solo los buenos sentimientos son los que coadyuvan a conformar la verdadera sabiduría. Y es que hemos contemplado públicamente en España cómo el político de turno no ha tenido reparo en decir en voz alta que « (...) se erigirá un muro de democracia, progreso y convivencia frente a las actitudes retrógradas de la derecha del PP y Vox» (discurso de investidura en el Congreso de los Diputados el 15 de noviembre de 2023) ¿Un muro entre españoles que, a la larga, puede fomentar un mayor enfrentamiento entre los mismos? No. «Sobran muros en la vida política, en la vida familiar, en la etapa de la vejez en la que el anciano queda solo y desamparado, en fin, los muros sociales de toda índole y hasta los muros religiosos» (José L. Matín Descalzo). Hemos de entender que todo muro es infecundidad y pura destrucción del alma. En definitiva, la primera de las virtudes para derribar esos muros es saber y querer convivir porque lo más importante para el ser humano es vivir la vida como un arte: saber amar y conversar y sonreír porque la forma soberana del vivir es 'convivir'. Y para ello hay que ejercitarse en la bondad. Como dice J.A. Marina en su mencionado artículo, «hay que reivindicar el concepto de bondad que es enérgico, creativo y riguroso y poco apto para blanditos». Y como diría Antonio Machado «Soy, en el buen sentido de la palabra, bueno». Porque la bondad no es simplemente una cosa sentimental que calienta el corazoncito de la persona, sino el calor con que uno calienta y ayuda a los demás. Y el sabio, consciente de lo menesteroso que es el hombre con respecto a la verdad y al cariño, se muestra siempre -además de educador- comprensivo y bondadoso para enriquecer a los que tiene a su lado. Pero ¡ojo! que digo 'enriquecer' y no agradar, complacer o transigir, es decir, no hay que confundir la bondad del hombre sabio con ese 'buenismo' que no conduce a nada sino, junto con la mentira, al error o la confusión. Y es que la verdad es el baluarte de la sabiduría.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestado por apuñalar a dos hombres en Mislata en dos noches consecutivas
  2. 2

    Valencia amplía la ayuda del cheque-bebé a 400 euros por familia
  3. 3

    Una megainversión de 120 millones convertirá a Valencia en la primera ciudad europea autosuficiente en agua ante emergencias
  4. 4

    Todo lo que se sabe del bombardeo ruso sobre Polonia
  5. 5 Una mujer logra una pensión de 2.071,29 euros al compatibilizar jubilación y viudedad después de que la Seguridad Social lo impidiera por ser incompatible
  6. 6

    La jueza de la dana plantea de nuevo a Mazón declarar como investigado y cita como testigo a su vicepresidenta
  7. 7 La hija de José Luis Gil da la última hora del estado de salud del actor: «Ya nada es igual, los médicos fueron demoledores»
  8. 8 El incendio de Buñol, controlado y los desalojados ya pueden volver a sus viviendas
  9. 9 Retrasos en cuatro líneas de Metrovalencia por problemas de suministro eléctrico
  10. 10

    Los exclusivos eventos de Rosa Castellví y José María Pacheco en Xàbia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Alabanza de la filantropía