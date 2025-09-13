Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Tendencia y tradición

La estacionalidad laboral no desaparecerá, porque forma parte del propio ciclo turístico, pero sí puede, al menos, afrontarse y gestionarse de otra forma

ÁNGEL GUILLÉN PAJUELO*

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:07

Aunque el título pueda invocar una película romántica noventera o una telenovela turca muy de moda en las sobremesas de nuestros tiempos, tendencia y (ya) ... tradición, que no traición, viene a confirmar una teoría acerca del mercado laboral español y de su tejido productivo bajo esos dos conceptos. Tendencia al alza, y de forma notable, la que sufre el desempleo en nuestro país una vez que termina el verano. Tararear la canción 'No quedan días de verano...' de Amaral se apareja, irremediablemente, a decenas de titulares en los medios de comunicación sobre la subida del desempleo como consecuencia de la finalización de los contratos temporales del verano. Tradición, porque lo descrito en las líneas precedentes es ya un habitual año tras año desde que en el tardofranquismo los otrora gobernantes instauraron aquello de industria y turismo como receta para el desarrollo económico de la nación.

