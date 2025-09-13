Aunque el título pueda invocar una película romántica noventera o una telenovela turca muy de moda en las sobremesas de nuestros tiempos, tendencia y (ya) ... tradición, que no traición, viene a confirmar una teoría acerca del mercado laboral español y de su tejido productivo bajo esos dos conceptos. Tendencia al alza, y de forma notable, la que sufre el desempleo en nuestro país una vez que termina el verano. Tararear la canción 'No quedan días de verano...' de Amaral se apareja, irremediablemente, a decenas de titulares en los medios de comunicación sobre la subida del desempleo como consecuencia de la finalización de los contratos temporales del verano. Tradición, porque lo descrito en las líneas precedentes es ya un habitual año tras año desde que en el tardofranquismo los otrora gobernantes instauraron aquello de industria y turismo como receta para el desarrollo económico de la nación.

Según los datos del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) el final del mes de agosto, el máximo esplendor del estiueig, ha traído consigo la destrucción de 199.300 empleos elevando la cifra de desempleados hasta los 2,4 millones. Tendencia y tradición, pues si repasamos la serie histórica del empleo una vez concluido agosto, la destrucción de puestos de trabajo se repite como el estribillo de la canción del verano. Si excluimos el año 2020, el de la pandemia, cuyo estudio no cumple los parámetros de normalidad, observamos que los trabajos que se terminan oscilan entre los más de 100.000 de 2021 y los 210.000 de 2019. En esa horquilla se encuentran las personas que pierden el empleo después de la temporada estival. No parece, además, que la tendencia (y ya tradición) histórica vaya a cambiar en los años venideros.

Cada septiembre, el mercado laboral español se da de bruces con una suerte de espejismo estival. Las cifras de empleo, que durante los meses de verano captan todo tipo de titulares positivos y grandilocuentes, caen con la misma fuerza con la que desaparecen las sombrillas de las playas. Así nos devuelven a la realidad de la vuelta al trabajo a la vez que nos recuerdan que el empleo en España sigue marcado por una profunda dependencia de la estacionalidad, especialmente en el conjunto del litoral mediterráneo y el levante español.

La explicación es tan sencilla como inamovible por más que pasen los años, gobiernos y temporadas futbolísticas y turísticas: el peso desproporcionado de los sectores turístico y de servicios en nuestra economía. Cuando millones de visitantes llenan hoteles, restaurantes, heladerías, tiendas y locales de ocio, el empleo se dispara; sin embargo, una vez termina la campaña, los contratos se extinguen en masa. Lo que queda al descubierto no es un simple reajuste coyuntural, sino una debilidad estructural que arrastramos desde hace décadas, a lo que debemos preguntarnos: ¿quién le pone el cascabel al gato?

La tradición de confiar en el turismo como motor del empleo ha generado una tendencia de inestabilidad laboral que tampoco, por cierto, ha solucionado la última reforma del empleo temporal, con la apuesta por la contratación fija-discontinua como medida estrella para acabar con la temporalidad. Hemos sido incapaces de pensar en el largo plazo porque gobiernos de uno y otro signo han preferido seguir explotando la gallina de los huevos de oro que es el turismo. No se ha tratado de diversificar lo suficiente el modelo productivo y de generar un tejido económico que amortigüe los vaivenes del calendario. Esta dependencia no solo provoca oscilaciones estadísticas, sino que precariza y dificulta las trayectorias profesionales y vitales de cientos de miles de personas que cada año encadenan contratos temporales, aunque vestidos de fijos, eso sí, discontinuos, con la incertidumbre como única constante.

Más allá del diagnóstico, la pregunta, que hacía al inicio de esta reflexión, es inevitable: ¿hasta cuándo? La estacionalidad no desaparecerá, porque forma parte del propio ciclo turístico, pero sí puede, al menos, afrontarse y gestionarse de otra forma. Se necesitan políticas que apuesten por la formación continua, que fomenten sectores con mayor estabilidad y que incentiven la desestacionalización del turismo mediante la innovación y la diversificación de la oferta. Igualmente, urge replantear un marco laboral que deje de penalizar al trabajador estacional y que promueva la estabilidad sin renunciar a la flexibilidad necesaria.

El aumento del paro tras el verano ya no puede seguir viéndose como una anécdota recurrente que forma parte del paisaje patrio, sino como un síntoma de un modelo agotado y caduco que viene agonizando ya en los últimos lustros debido, entre otros, a la masificación. Entre tendencia y tradición se ha instalado una dependencia que lastra el empleo y, especialmente, el proyecto de futuro de quienes sostienen el peso del trabajo estacional: mayoritariamente mujeres y jóvenes. La tarea pendiente es transformar esa tradición en una nueva tendencia.

*PROFESOR DE DERECHO DEL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA