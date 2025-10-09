Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

VALERIA LENDEL

Reivindicación del oficio

No todo el mundo sirve y le gusta estudiar en el sistema universitario. Hay una parte del alumnado que no se encuentra a gusto cursando un grado

ÁNGEL GUILLÉN PAJUELO, PROFESOR DE DERECHO DEL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:51

Yendo al símil deportivo, tener oficio significa saber hacer las cosas y tener un gran conocimiento y experiencia del juego. Especialmente en los momentos con ... más dificultades. En nuestros días, y ya desde hace algunos años, las generaciones de jóvenes españoles, bien por presión familiar o bien por el entorno, no valoran, precisamente, el oficio. Esta reflexión viene a colación de la tendencia, que ya tradición, de la subida del desempleo cada mes de septiembre obedeciendo a la estacionalización del empleo.

