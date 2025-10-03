Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Reina Violante

La costumbre de regalar los dulces de la Mocadorá viene a conmemorar las frutas y verduras con las que los musulmanes obsequiaron a los reyes

ANDRÉS GOERLICHPRESIDENTE FUNDACIÓN GOERLICH

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:17

Acercándose el 9 d'Octubre, fecha en la que los valencianos celebramos el Día de la Comunitat Valenciana, conmemorando así la entrada del rey Jaume ... I El Conquistador a la ciudad de Valencia en 1238, es objetivo de esta tribuna, rendir memoria y recuerdo a nuestra reina Violante, segunda esposa de Jaume I, fiel y leal consejera que acompañó al monarca no solo en su entrada a Valencia, sino también en todas las operaciones previas y posteriores en las que se fueron reconquistando los territorios que en gran medida hoy conforman los límites de nuestra Comunitat Valenciana.

