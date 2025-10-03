Acercándose el 9 d'Octubre, fecha en la que los valencianos celebramos el Día de la Comunitat Valenciana, conmemorando así la entrada del rey Jaume ... I El Conquistador a la ciudad de Valencia en 1238, es objetivo de esta tribuna, rendir memoria y recuerdo a nuestra reina Violante, segunda esposa de Jaume I, fiel y leal consejera que acompañó al monarca no solo en su entrada a Valencia, sino también en todas las operaciones previas y posteriores en las que se fueron reconquistando los territorios que en gran medida hoy conforman los límites de nuestra Comunitat Valenciana.

Violante, nació en 1215 en Esztergom, ciudad situada al norte de Hungría y que en aquel tiempo era la ciudad más importante de aquel reino centroeuropeo y sede de su Arzobispado. Su padre era el rey Andrés II de la dinastía Àrpad y su madre Violante, también conocida como Yolanda de Courtenay era hija de los emperadores Pedro y Yolanda de Constantinopla.

En 1234, por recomendaciones emanadas del Papa, con el objetivo de fomentar alianzas fuertes y estables entre los reinos cristianos europeos, y así hacer más efectiva la reconquista de los territorios europeos en poder de los musulmanes, Violante de Hungría fue comprometida con nuestro rey Jaume I, celebrándose su matrimonio el 8 de septiembre de 1235 en Barcelona, ceremonia a la que asistió un séquito de más de cien caballeros venidos desde Hungría, entre los que permanecieron aquí algunos de ellos, con el fin de ayudar a nuestro rey en la empresa de reconquistar sus territorios. En cuanto a la cuantiosa dote prometida por el rey húngaro a nuestro rey Jaume I por su matrimonio, en gran medida nunca llegó a entregarse a consecuencia de las continuas crisis sufridas por el monarca de Hungría motivadas por las presiones de los nobles feudales húngaros, que con su actitud, provocaban el continuo debilitamiento del poder real, al encontrarse el rey Andrés II permanentemente en Constantinopla (hoy Estambul) al frente de la Quinta Cruzada, con el objetivo de extender la influencia cristiana por Oriente. La casa Àrpad, a la que pertenecía nuestra reina Violante, ha sido la dinastía que más santos y beatos ha dado a la cristiandad, entre ellos la hermana mayor de Violante, Santa Isabel de Hungría o su sobrina Santa Margarita de Hungría.

La reina Violante es mencionada constantemente y descrita en el Llibre dels Fets, la crónica autobiográfica de su esposo Jaume I, como una reina influyente y consejera clave en su reinado, especialmente en la consolidación de la conquista de Valencia y en los repartos de tierras entre sus hijos. Su participación en la firma de tratados de paz, como el de Almizra, que selló la paz entre las Coronas de Aragón y Castilla, y su rol en la distribución de los territorios conquistados, reflejan su importancia en los ámbitos político, jurídico y territorial. El Llibre, la presenta como una figura política relevante, con carácter e influencia en las decisiones del rey, con un papel muy destacado en la rendición de Valencia, actuando como buena mediadora y consejera. Del Llibre dels Repartiments se desprende que estuvo activamente involucrada en la planificación para repartir los territorios conquistados por Jaume I entre sus hijos, que entre muchas otras cosas, supusieron la formación de los Reinos de Valencia y Mallorca, por ello podemos situar a Doña Violante como una figura central tanto en el gobierno de Jaume I como en la consolidación política y territorial de sucesiones en la Corona de Aragón.

La reina Violante fue madre de nueve hijos, cuyas vidas fueron también muy relevantes en los territorios medievales mediterráneos y europeos. Por edades, Violante de Aragón (1236-1300) fue infanta de Aragón y reina consorte de Castilla por su matrimonio con Alfonso X el Sabio, Constanza de Aragón (1238-1275) que casó con Manuel de Castilla, Pedro III el Grande (1240-1285) que sucedió en 1276 a su padre Jaume I como rey de Aragón, Valencia, Sicilia y conde de Barcelona, Jaime II de Mallorca (1243-1311) que sucedió a su padre Jaume I como rey de Mallorca, conde del Rosellón y señor de Montpellier, Sancha de Aragón (1246-1275) que casó con el infante Don Juan Manuel, María de Aragón (1247-1267) que fue monja, Isabel de Aragón (1248-1271) infanta de Aragón y reina consorte de Francia por su matrimonio con Felipe III de Francia y el menor, Sancho de Aragón (1250-1275) que fue Arzobispo de Toledo.

La reina Violante enfermó de fiebres a la temprana edad de 35 años, retirándose al santuario de Nuestra Señora de Salas en Huesca donde falleció el 12 de octubre de 1251. Sus restos, junto con los de su hija Sancha, yacen en un sencillo sepulcro del presbiterio del monasterio cisterciense femenino de Vallbona de les Monges en la provincia de Lleida, monasterio del que fue una gran benefactora.

La figura de la reina Violante es recordada cada año en múltiples acontecimientos y lugares como Castelló con la Germandat dels Cavallers de la Conquesta donde tiene un monumento, en Barcelona con las figuras Gigantes de Jaime I y Violante y también en les Borges Blanques (Lleida). Así mismo, nuestra reina tiene calles rotuladas en Valencia, Zaragoza y Barcelona, así como también en multitud de localidades de la antigua corona de Aragón.

En el barrio de Campanar en Valencia, concretamente en la plaza del escultor García, frente a la calle Reina Violante, el pasado mes de abril fue colocado un monolito en su memoria donado por la Fundación Goerlich a la ciudad de Valencia.

Por otro lado, la costumbre valenciana de regalar durante estos días los dulces de la Mocadorá de San Dionís, vienen a conmemorar las frutas y verduras con las que los musulmanes obsequiaron a los reyes Jaume y Violante cuando les rindieron la ciudad de Valencia.

El martes 7 de octubre, el Ayuntamiento de Valencia y la Fundación Goerlich, con motivo de los actos de celebración del Día de la Comunitat Valenciana, rendirán frente a su monolito en la ciudad, un acto de homenaje a esta nuestra reina que con su sentido, actitud y coraje, contribuyó sin duda alguna y en gran medida a forjar las bases de lo que hoy supone no solo la ciudad de Valencia, sino también la Comunitat Valenciana en aspectos tales como en el social y territorial. Sirvan estas fechas para poder recordarla y rendir tributo a esta nuestra reina, una de nuestras figuras históricas más relevantes y en modo alguno más desconocidas.