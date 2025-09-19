Agradecimiento profundo

En un mundo cada vez más agriado por las guerras, las divisiones políticas y la crispación social, la gratitud no es solo un gesto amable, ... sino una necesidad urgente. El Día Mundial de la Gratitud se celebra cada 21 de septiembre, y su origen se remonta a una sugerencia hecha por el líder espiritual Sri Chinmoy en 1965, durante una cena de Acción de Gracias en las Naciones Unidas.

El agradecimiento es uno de los actos humanos más verdaderos. Básicamente, porque reconoce una realidad: hemos recibido, se nos ha dado; no por nuestros méritos, sino por el mero hecho de existir, de ser nosotros mismos. Esto no quiere decir que el esfuerzo personal, la constancia, el trabajo, las virtudes o los defectos no determinen lo que tenemos o lo que somos. No todo está ya predeterminado desde que nacemos, sino que la libertad humana tiene una de las últimas palabras.

Ahora bien, no somos omnipotentes. De hecho, no nos solemos salir con la nuestra, puesto que aquello que viene es muchísimo más importante que aquello que va. Sin embargo, la naturaleza de nuestras acciones tiene un eco importante en todo aquello que nos sucede. La moralidad se carga de atracción gravitatoria. Física y metafísica se entrelazan: Newton y Aristóteles van de la mano.

Unas acciones que en demasiadas ocasiones no reflejan nuestra realidad. En un mundo que intenta conocer cada vez más - y que está muy bien- tiende a caer en el olvido que lo que verdaderamente nos salva es el saber. Podemos creer que contemplamos la realidad con total nitidez, pero esto no es así. ¿Cuántas veces hemos valorado un momento con el paso del tiempo? ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de no haber emprendido tal o cual acción por miedo o vergüenza? ¿Cuántas veces hemos dejado pasar el tren que nos llevaba a casa?

Con frecuencia no somos plenamente conscientes de las repercusiones de nuestras acciones. La simplicidad de nuestra mente queda eclipsada por la extrema complejidad de nuestro entorno. Es el pan nuestro de cada día. No hay motivo para la desesperación: somos humanos. Ser limitados es algo que forma parte intrínseca de nuestro ser. Dentro de cada acción, no solo se halla nuestra persona, sino que hay otros rostros que vienen al encuentro. Unos rostros que pueden ser familiares, conocidos o personas que jamás habíamos visto. Hay mucha diversidad, pero lo que une a todos es que cada uno nos da algo que jamás olvidaremos.

Agradecer implica humildad. Somos conscientes de que no nos valemos por nosotros mismos. Sin los demás, no llegamos ya a buen puerto, sino que ni tan siquiera podemos emprender el camino hacia este. No solo somos el resultado de nuestra genética o virtud, sino que aquellos que pasan por nuestras vidas también dejan huellas imborrables en nosotros. Las personas transforman. Incluso aquellas huellas que nos gustaría borrar de nuestra mente y corazón constituyen una catapulta hacia el crecimiento personal.

Crecer también supone tomar decisiones. No podemos quedarnos con todo. Seríamos infelices. Elegir implica necesariamente un proceso de selección-exclusión. Pese a que pueda parecer un contrasentido, la libertad no se halla en la multitud de opciones, sino en abrazar que la unicidad de esa opción elegida abraza el todo. Además, elegir libremente es un regalo que se nos ha dado. Solo los humanos tenemos la verdadera capacidad de elegir aquello que nos da plenitud, independientemente de la carga emocional o de las adversidades que pueda presentar cada momento.

Cada acción es un acto de fe. Un pie se halla en el suelo, mientras que el otro se eleva hacia el cielo. La armonía viene al encuentro cuando ni el caos abruma ni el orden rigidiza. Paradójicamente, la virtud no brota del tibio equilibrio entre dos posturas, sino de la tensión entre dos extremos que coexisten sin anularse. Tengamos la edad que tengamos, no tenemos el control total sobre lo que hacemos. Podemos madurar y coger experiencia, pero el más anciano es igual de niño - o incluso más - que aquel que se adentra en la mayoría de edad.

Esta niñez nos permite contemplar la vida como un regalo dinámico que hemos de cuidar cada instante de nuestra existencia. Cuidar implica ser conscientes de lo que uno es y debe ser. Lo que somos no es algo que hayamos elegido. Jamás lo habríamos imaginado. Somos porque hemos descubierto con asombro la belleza del regalo. Por ello, el agradecimiento siempre ha de ser un presente que conecte profundamente con lo eterno.