El rugido de León XIV por los pobres

El amor a los necesitados está enraizado en el corazón del evangelio pues Cristo mismo se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza

ALFONSO MARTÍNEZ-CARBONELL, UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:10

León XIV acaba de publicar su primer mensaje: la Exhortación apostólica 'Dilexi te' firmada el pasado 4 de octubre, festividad de San Francisco de Asís. ... Su idea central es que los pobres son la verdadera riqueza de la Iglesia y que su cuidado y atención son parte esencial de la fe cristiana. El Papa ha dejado claro que sigue la estela de Francisco en lo que a doctrina social se refiere pues ha hecho suyo el documento que el Papa argentino tenía adelantado, y lo ha enriquecido con sus aportaciones. Deja clara también la continuidad con el magisterio anterior, del que Francisco no es un verso suelto, pues, especialmente desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia asumió la opción preferencial por los pobres, proponiendo un modelo de Iglesia pobre y para los pobres.

