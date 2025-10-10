Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Marinero en tierra

Tiempo de nuevos Leviatanes

Agustín Domingo Moratalla

Agustín Domingo Moratalla

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:30

Leviatán era el nombre de un monstruo que aparece en el libro de Job y que Thomas Hobbes elige en el siglo XVII como título ... para su 'Tratado sobre la materia, forma o poder del estado eclesiástico y civil'. Es un clásico de la filosofía política moderna y proporciona pistas para entender las relaciones entre un individuo frágil, vulnerable e inseguro que pacta con un soberano político que le proporciona seguridad, orden y estabilidad en un mundo incierto. Es un libro básico para seguir entendiendo la política contemporánea en tiempos de digitalización porque describe las relaciones entre la mente del ciudadano y el ejercicio del poder, como si la política fuera algo más que un arte legislativo o gerencial, como si la política fuera una técnica psicológica con la que dominar las almas. De hecho, para entender los cambios que se han producido en la política internacional después de caída del muro y que hoy se explican en términos de «populismo, polarización y posverdad» (M. Naim) necesitamos acudir a la psicología política de nuevos Leviatanes, ingenieros de almas sin los que hoy no entenderíamos lo que pasa en China, Rusia o los EE.UU.

