La Superinteligencia de un desalmado

AGUSTÍN DOMINGO MORATALLA

Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:39

En la segunda parte del siglo XX la política prestó atención a lo que T. W. Adorno llamó «personalidad autoritaria» y se tradujo en investigaciones ... que Gordon Allport aplicó a la psicología, con la finalidad de analizar el comportamiento de líderes autoritarios. Eran estudios animados por una generación preocupada por lo que Hannah Arendt llamó «orígenes del totalitarismo». Respondían a una pregunta sencilla: ¿cómo era posible que en sistemas democráticos triunfaran líderes autoritarios? Ahora, movidos por la vulnerabilidad de las democracias y la tentación de las autocracias, la ética trabaja para conocer las posibilidades y riesgos que tiene la Inteligencia Artificial (IA) para emanciparse y evitar los controles de sus mortales fabricantes. Quizá, en un pulso con la Inteligencia natural (IN) de sus creadores, una 'Superinteligencia Artificial' se emanciparía de sus fabricantes y lideraría el bando de los desalmados.

