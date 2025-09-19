La Superinteligencia de un desalmado

En la segunda parte del siglo XX la política prestó atención a lo que T. W. Adorno llamó «personalidad autoritaria» y se tradujo en investigaciones ... que Gordon Allport aplicó a la psicología, con la finalidad de analizar el comportamiento de líderes autoritarios. Eran estudios animados por una generación preocupada por lo que Hannah Arendt llamó «orígenes del totalitarismo». Respondían a una pregunta sencilla: ¿cómo era posible que en sistemas democráticos triunfaran líderes autoritarios? Ahora, movidos por la vulnerabilidad de las democracias y la tentación de las autocracias, la ética trabaja para conocer las posibilidades y riesgos que tiene la Inteligencia Artificial (IA) para emanciparse y evitar los controles de sus mortales fabricantes. Quizá, en un pulso con la Inteligencia natural (IN) de sus creadores, una 'Superinteligencia Artificial' se emanciparía de sus fabricantes y lideraría el bando de los desalmados.

Como hay dudas de que esta Superinteligencia se sitúe en el lado correcto de la Historia y tenga nociones de Teología de la salvación, es interesante conocer una reciente publicación del MIRI, el 'Machine Intelligence Research Institute', donde sus fundadores han publicado un trabajo sobre este pulso inicial entre las superinteligencias de la IA y el cerebrito de los mortales que todavía usamos la IN. El título del libro es 'Si alguien lo construye, todos mueren' ('If Some Builds, Everyone Dies'). El panorama que plantean es moralmente preocupante, porque los investigadores en de IA aún desconocen muchas cosas de la IN, sobre todo porque se han centrado en el estudio de las dimensiones mecánicas de lo cognitivo en detrimento de las orgánicas, como si conocieran bien los algoritmos cerebrales pero hubieran olvidado la complejidad mental del alma inteligente.

Esta complejidad puede alimentar nuestra esperanza. No por el hecho de que esté depositada biológicamente en el gen egoísta o el gen altruista, sino por el hecho de que la Ingeniería intencional que está surgiendo no consiste solo en la gestión de datos y aprendizajes que se 'emulan', sino en la interpretación preventiva de esta complejidad para evitar el mal. Los autores nos advierten que los entrenamientos de la IA pueden llegar a sorprendernos y suceder como en la especie humana, donde no sólo hay necesidad biológica o adaptación ambiental, sino azar genético. Aunque los ingenieros intencionales y algorítmicos entrenen la IA 'como si' tuviera que funcionar para la cooperación, la moderación y la prudencia, no se puede predecir su resultado. Algo que ya sabemos por la psicología política actual cuando muchos países parecen gobernados por la superinteligencia de un desalmado.