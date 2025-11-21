Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los sesgos de la desmemoria democrática

AGUSTÍN DOMINGO MORATALLA

Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:34

Después de su visita a Roma, el presidente de la Conferencia Episcopal Española inauguró la plenaria de los obispos con un discurso significativo por el ... contexto histórico que lo envuelve. Apenas si se le ha prestado atención porque los abusos siguen ocupando el primer plano de la agenda y han hecho sombra a otros temas importantes que afectan al modelo de políticas públicas de los últimos años. Algunos han destacado la referencia al 'giro católico' que se está produciendo en la epidermis cultural, otros a la trágica normalización de 100.000 abortos en la sociedad española y muy pocos se han fijado en dos referencias básicas. Una, los datos del preocupante informe FOESSA que confirma la acelerada desaparición de la clase media en España y otra, donde recuerda la necesidad de prepararnos para la celebración de los cincuenta años de la Constitución que aprobamos en 1978. Una alusión importante la misma semana en la que se conmemora la muerte de Franco.

