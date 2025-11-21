Los sesgos de la desmemoria democrática

Comenta Compartir

Después de su visita a Roma, el presidente de la Conferencia Episcopal Española inauguró la plenaria de los obispos con un discurso significativo por el ... contexto histórico que lo envuelve. Apenas si se le ha prestado atención porque los abusos siguen ocupando el primer plano de la agenda y han hecho sombra a otros temas importantes que afectan al modelo de políticas públicas de los últimos años. Algunos han destacado la referencia al 'giro católico' que se está produciendo en la epidermis cultural, otros a la trágica normalización de 100.000 abortos en la sociedad española y muy pocos se han fijado en dos referencias básicas. Una, los datos del preocupante informe FOESSA que confirma la acelerada desaparición de la clase media en España y otra, donde recuerda la necesidad de prepararnos para la celebración de los cincuenta años de la Constitución que aprobamos en 1978. Una alusión importante la misma semana en la que se conmemora la muerte de Franco.

Argüello antes de ser sacerdote fue profesor de Derecho en la universidad de Valladolid y las alusiones que realiza a los temas propios del Derecho político no pueden pasar desapercibidas. Menos aún las alusiones que realiza a una filósofa católica como Simone Weil, recuperada por Rosalía y filósofos como Byung Chul Han, quienes probablemente desconocen su frustrado compromiso con el anarquismo libertario que la animó a comprometerse con la Columna Durruti. Pues bien, Argüello recoge una cita significativa para sugerir una 'purificada' memoria histórica sin sesgos, que no sea un instrumento de polarización ideológica al servicio de los intereses políticos del presente, que sea «cauce para la reconciliación que los años de la Transición lograron, en gran parte». La cita del 'Diario' de Weil es una llamada a la reconciliación y el perdón: «Me tumbo de espaldas, miro las hojas, el cielo azul. Es un día precioso. Si caigo presa, me matarán... Pero lo tengo merecido. Los nuestros han vertido sangre de sobra. Soy moralmente cómplice. Se están produciendo formas de control y casos de inhumanidad absolutamente contrarios al ideal libertario». «¡Y cristiano!», añade con vehemencia Argüello, para recuperar la senda de la reconciliación desde la verdad, la justicia y el perdón. Tan importante como Weil son las preguntas éticas que lanza: «¿Qué principios y valores prepolíticos asumimos como sociedad?, ¿cómo revitalizar la vida democrática y asegurar principios básicos como la separación de poderes, el principio de legalidad, la dignidad de cada ciudadano y el bien común? ¿Cómo abordar juntos los desafíos del mundo global y sus cambios acelerados?».

