Las escenas que hemos visto en la ONU esta semana nos recuerdan la vulnerabilidad de los equilibrios internacionales que se consiguieron después de la Segunda ... Guerra Mundial. El desprecio de Trump y otros magnates a estas instituciones confirma un cambio que no es solo económico o geopolítico, sino un cambio de dimensiones morales y teológicas. Un cambio que puede entenderse con lucidez si leemos 'El retorno de los dioses fuertes', libro que el profesor Russell Reno publicó hace unos años para describir por qué se tambalean los cimientos del consenso de la posguerra. No se remite a la teogonía de Hesíodo con Zeus o Poseidón, sino a las fuentes de las convicciones morales cotidianas. Categorías fundacionales como las de patria, nación, dios, verdad o justicia se han despertado del letargo y animan el debate político. Esta vuelta es el resultado de un largo proceso histórico que ha durado varias décadas y se ha caracterizado por el pensamiento débil (Vattimo), por el triunfo de una socialdemocracia posliberal y posmetafísica de autores como Rawls o Habermas y, en lo cultural, por la deconstrucción de las categorías modernas con la exaltación de las diferencias, deseos y caprichos. Desde Derrida a Foucault, pasando por las diferentes olas feministas, el capitalismo ha sido incapaz de gestionar sus propias tradiciones culturales y la gente se ha cansado de vivir en la era del vacío. Se trataba de un vacío en tecnicolor y consumista donde los ciudadanos se instalan en un presente subvencionado por administraciones públicas depredadoras, burocratizadas y moralmente anémicas, sin conciencia de que no son un fin en sí mismas sino un medio para la ciudadanía.

La metáfora no nos lleva inexorablemente a la violencia, a los discursos de odio, a la polarización o al fundamentalismo moral, nos lleva a considerar la urgencia de convicciones 'bien pensadas' para fortalecer los frágiles mimbres de la vida democrática. En EEUU es una metáfora ingeniosa con la que alimentar los diferentes tipos de conservadurismo emergentes, en Europa se nos presenta como una metáfora peligrosa porque nuestra democracia liberal se construyó sobre charcos de sangre de tercios que dieron su vida por esos dioses fuertes. Dioses que también entraron en guerra y nos llevan a considerar la tolerancia activa y el pluralismo como exigencias básicas de la ética democrática. Puede ser una receta fiable para proporcionar confort existencial y seguridad política. También se trata de una receta difícil de aplicar porque, ante el asesinato de Charlie Kirk, cuando Trump reclama venganza, Erika Kirk invita al perdón.

