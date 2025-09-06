Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pactos de estado sin modelo social

Agustín Domingo Moratalla

Agustín Domingo Moratalla

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:01

La retórica de los pactos de estado no da tregua. No podíamos terminar el verano sin que Sánchez acudiera a ella, ahora por el cambio ... climático. Justo dos años después de que Feijóo le ofreciera hasta 6 pactos de estado para consolidar la legislatura, ahora se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. No ha sido sólo por la impotencia del gobernante que se reconoce desbordado por catástrofes imprevistas, sino por la falta de liderazgo en la mala gestión de los diferentes servicios y agencias encargados de coordinar la extinción. Es una expresión retórica con efectos farmacológicos porque tiene carga moral. Frente a los desacuerdos entre partidos, esta apelación hace memoria de valores y bienes comunes que dan sentido a las políticas públicas. Al oír la palabra 'pacto', el ciudadano se consuela y reconcilia con el espacio público en el que se encuentra.

Espacios grises

