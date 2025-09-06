Pactos de estado sin modelo social

La retórica de los pactos de estado no da tregua. No podíamos terminar el verano sin que Sánchez acudiera a ella, ahora por el cambio ... climático. Justo dos años después de que Feijóo le ofreciera hasta 6 pactos de estado para consolidar la legislatura, ahora se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. No ha sido sólo por la impotencia del gobernante que se reconoce desbordado por catástrofes imprevistas, sino por la falta de liderazgo en la mala gestión de los diferentes servicios y agencias encargados de coordinar la extinción. Es una expresión retórica con efectos farmacológicos porque tiene carga moral. Frente a los desacuerdos entre partidos, esta apelación hace memoria de valores y bienes comunes que dan sentido a las políticas públicas. Al oír la palabra 'pacto', el ciudadano se consuela y reconcilia con el espacio público en el que se encuentra.

Los problemas vienen cuando la retórica se centra en el 'estado' y no en el valor de la concordia real para mantener una sociedad abierta. Es una retórica que expresa cierta falta de autoridad para hacer frente a las adversidades, una retórica que también reconoce la legitimidad de quien la gestiona para ejercer el poder. En el uso que hace Sánchez de la expresión se expresa la distancia entre la autoridad y el poder, entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio, entre el estado weberiano entendido como aparato que puede (o no) usar la fuerza y el estado como sociedad vinculada voluntariamente al bien común. Su lugar adecuado sería la vida parlamentaria, donde las buenas intenciones se traducen en leyes, acuerdos y espacios de transacción política, resultado de sinceras convicciones.

Al evitar las deliberaciones de la vida parlamentaria, el uso retórico de la expresión es torticero, mendaz y carente de credibilidad. Se ha usado mal para la gestión de la inmigración, la violencia de género, la política internacional, la justicia, la vivienda o incluso para la deuda. Y eso por no hablar de su instrumentalización en la educación, sanidad, pensiones o dependencia, donde las discusiones parlamentarias para llegar a pactos reales ni están ni se las espera. Los pactos de estado son curativos cuando se tiene voluntad de servir a la sociedad mediante el debate parlamentario y los responsables de los partidos son profesionales de la concordia social, no mercenarios de la polarización. Sobra retórica del estado de bienestar y falta coraje para plantear un estado social de corresponsabilidades que no vampirice la ilusión cívica ni los sanos vínculos familiares, sociales y comunitarios.