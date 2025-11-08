Comenta Compartir

Mientras Mazón anunciaba su dimisión, recordé en clase la relación entre mal natural y mal moral. Por previsible que fuera, la riada forma parte de ... fenómenos naturales que no solo suponen un 'problema' para la razón sino que la desbordan y cuestionan. Recordemos que el terremoto de Lisboa de 1755 supuso un antes y un después para el nacimiento de la sismología y el cuestionamiento de la Teodicea de Leibniz, quien nos recordó que vivíamos en el mejor de los mundos posibles. Desde entonces no pensamos el mal natural sin la ética pública. Todo ha cambiado en la gestión de los asuntos públicos porque además de luchar para evitar catástrofes naturales, depositamos en el saber científico y la planificación administrativa nuestra confianza para que las catástrofes naturales nos sorprendan los menos posible. Un saber científico vinculado a las autoridades públicas, a las que concedemos poderes para que modifiquen cauces de ríos, bordes costeros y diseño de caminos. Saber científico y previsión pública que nos llevaron a confiar en gobiernos que nos engañaron con 'comités de expertos' que no existieron.

Mazón aludió a la «furia de la naturaleza» o las dimensiones de lo que calificó como 'tsunami inimaginable' y también al 'mal moral'. Lo hizo para referirse al presidente Sánchez quien ha dado muestras de que la veracidad, la generosidad, la concordia y la ejemplaridad no forman parte de sus prácticas políticas habituales. Lo hizo para referirse a sí mismo y asumir lo que llamó «responsabilidades». Su autocrítica le honra y hubiera estado bien que recuperase el concepto de 'culpa'. Como el perdón que sí pidió, el término ha desaparecido de la vida pública, como si no tuviéramos que hacer comprensible la fragilidad humana. Aunque la primera lección del Derecho Civil suele ser la existencia del infierno y la realidad histórica de la mala intención y el dolo, las élites políticas no se remiten a las culpas porque han desmoralizado su quehacer político. No hay que tener miedo a distinguir responsabilidades y 'culpas', aunque eso signifique remitirse a la interioridad y reconocer en ellas un yo vulnerable y sanable, con 'defecto de fábrica' o 'pecado original', como sabemos desde San Agustín y Dostoievski. Lo sabía Jaspers cuando analizó las culpas del pueblo alemán y lo sabía también Arendt cuando denunció la banalidad del mal de Eichmann. Esta desmoralización no sólo se evita reconociendo las culpas, sino promoviendo políticos capacitados y administraciones competentes, para protegernos del mal natural y conseguir que el mal moral no tenga la última palabra.

