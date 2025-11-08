Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Comprobar Euromillones de este viernes: un nuevo millonario en un municipio con un puerto clave de España

Mal natural y mal moral

AGUSTÍN DOMINGO MORATALLA

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

Mientras Mazón anunciaba su dimisión, recordé en clase la relación entre mal natural y mal moral. Por previsible que fuera, la riada forma parte de ... fenómenos naturales que no solo suponen un 'problema' para la razón sino que la desbordan y cuestionan. Recordemos que el terremoto de Lisboa de 1755 supuso un antes y un después para el nacimiento de la sismología y el cuestionamiento de la Teodicea de Leibniz, quien nos recordó que vivíamos en el mejor de los mundos posibles. Desde entonces no pensamos el mal natural sin la ética pública. Todo ha cambiado en la gestión de los asuntos públicos porque además de luchar para evitar catástrofes naturales, depositamos en el saber científico y la planificación administrativa nuestra confianza para que las catástrofes naturales nos sorprendan los menos posible. Un saber científico vinculado a las autoridades públicas, a las que concedemos poderes para que modifiquen cauces de ríos, bordes costeros y diseño de caminos. Saber científico y previsión pública que nos llevaron a confiar en gobiernos que nos engañaron con 'comités de expertos' que no existieron.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  3. 3

    La trampa nocturna del viejo cauce del Turia a oscuras
  4. 4 La Policía detiene en Requena al hombre que asesinó a otro a tiros por la espalda en Xirivella
  5. 5 Sánchez firma en el BOE el cese de Mazón como president sin agradecimiento de los servicios prestados
  6. 6

    La jueza incorpora a la causa de la dana un nuevo informe crítico con la CHJ
  7. 7 Rosalía revoluciona la alfombra roja del Roig Arena: «Estoy muy contenta de estar aquí»
  8. 8

    La llegada de BYD a Valencia se enturbia: Cataluña se cuela de lleno en la pugna
  9. 9

    Cloacas políticas, devastación y falta de ayuda: Posteguillo traslada la dana a Egipto
  10. 10 La Guardia Civil registra las guanteras de los vehículos en busca de un elemento que si falta supone una multa de hasta 3.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Mal natural y mal moral