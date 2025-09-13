Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El maestro, una anécdota educativa

Agustín Domingo Moratalla

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:07

Han querido las circunstancias que nuestro gobierno realizara dos nombramientos revolucionarios para la educación del futuro. Con Ximo Puig como embajador en la OCDE y ... Diana Morant como ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, tenemos una oportunidad única para explorar el rumbo de la innovación educativa del futuro. Ahora, la vuelta al cole se nos presenta como una oportunidad histórica para conocer qué se entiende por 'innovación educativa', para conocer el impacto de la digitalización en las aulas y, sobre todo, para saber cuál será el papel de los maestros en la sociedad y educación del futuro. Si revisamos las estrategias de innovación de los informes Pisa que evalúan la educación, y dependen de la OCDE, comprobaremos que a este organismo le interesan más las competencias instrumentales de los alumnos para adaptarse al solucionismo tecnológico que la salud de los profesores. Si revisamos el organigrama de los ministerios, comprobaremos que la innovación educativa depende del Ministerio de Educación y no de Innovación. Sin embargo, este último tiene una competencia importante donde entrarían los maestros: 'la salud de vanguardia'. Y no podemos olvidar que uno de los problemas educativos más importantes es la salud mental del profesorado.

lasprovincias El maestro, una anécdota educativa