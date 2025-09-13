El maestro, una anécdota educativa

Comenta Compartir

Han querido las circunstancias que nuestro gobierno realizara dos nombramientos revolucionarios para la educación del futuro. Con Ximo Puig como embajador en la OCDE y ... Diana Morant como ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, tenemos una oportunidad única para explorar el rumbo de la innovación educativa del futuro. Ahora, la vuelta al cole se nos presenta como una oportunidad histórica para conocer qué se entiende por 'innovación educativa', para conocer el impacto de la digitalización en las aulas y, sobre todo, para saber cuál será el papel de los maestros en la sociedad y educación del futuro. Si revisamos las estrategias de innovación de los informes Pisa que evalúan la educación, y dependen de la OCDE, comprobaremos que a este organismo le interesan más las competencias instrumentales de los alumnos para adaptarse al solucionismo tecnológico que la salud de los profesores. Si revisamos el organigrama de los ministerios, comprobaremos que la innovación educativa depende del Ministerio de Educación y no de Innovación. Sin embargo, este último tiene una competencia importante donde entrarían los maestros: 'la salud de vanguardia'. Y no podemos olvidar que uno de los problemas educativos más importantes es la salud mental del profesorado.

Sería el momento para que ambas instituciones pensaran el papel del maestro, porque el análisis de los documentos y programas muestra su olvido sistemático. Maestros y profesores nos estamos convirtiendo en una anécdota del sistema, como si lo categorial y estructural fuera la IA, las pizarras digitales, las pantallas en las aulas y todo lo relacionado con las competencias digitales. En lugar de plantear la innovación educativa en términos de ciudadanía activa, crecimiento compartido, personalización de los aprendizajes y capacidad crítica para resistir al embrutecimiento digital totalitariamente planificado, la innovación se plantea en términos de respuesta a deseos artificialmente creados. En realidad, remiten a necesidades artificiales creadas por el solucionismo y determinismo tecnológico que dispersan la atención, demonizan la clase magistral, la memorización, el libro, el silencio generativo de las bibliotecas o la escritura manual. Cada vez hay menos evidencias científicas para mostrar que la introducción de las tecnologías digitales mejoran los procesos de enseñanza-aprendizaje y promueven el pensamiento crítico. Este determinismo sitúa la digitalización en corazón de la innovación y convierte en fines lo que tan sólo son medios, prótesis o recursos. Es un momento histórico para que la innovación tecnológica no anule la verdadera innovación educativa, heredada de nuestros maestros. Aunque no conocieron la IA, les debemos la poca Inteligencia natural y narrativa que aún nos queda.

