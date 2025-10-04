Ideales, ideas y gestión

Pérez-Reverte afirmó en un programa de televisión que, a excepción de Vox, el resto de partidos carecía de ideas. Vino a decir que Vox ... era un revulsivo para el ecosistema político porque conseguía que el resto tuviera que reaccionar a sus propuestas. El PP ha tomado nota y el pasado fin de semana presentó un programa sobre inmigración para aterrizar en el realismo. Mientras que en el documento que prepararon antes del verano sobre política social no se mencionaba la inmigración, ahora disponemos de 14 páginas elaboradas por la ejecutiva. Aunque no hayan consultado a la militancia ni sea el parto de los montes, la opinión pública aceptó el documento y los propios populares parecieron recordar que lo suyo no es solamente la «gestión» sino la producción de «ideas».

Esta controversia entre «ideas» y «gestión» es una de las claves con la que entender la relación de Vox y el PP. Como si unos hubieran preferido la gestión y otros las ideas, como si unos se hubieran instalado cómodamente en desarrollar el andamiaje administrativo con el que la izquierda ha diseñado un 'estado de bienestar' que es inconstitucional y otros hayan descubierto la oportunidad de señalar el rumbo de la navegación. Y señalar el rumbo con las manos limpias de los pactos, las gestiones y los equilibrios administrativos.

Es como si tuviéramos que esperar a ver qué piensa Abascal sobre la Educación, Universidades, Pensiones o Defensa para comprobar que los populares no solo se dedican a la gestión sino que también pueden tener ideas. Al instalarse como moderaditos en la «gestión» califican las propuestas de otros como «ocurrencias».

Para entender esta tensión habría que pedirles que leyeran a Ortega y Gasset, quien en 1940 propuso distinguir entre «ideas» y «creencias». La distinción es importante porque en la sociedad española hay creencias arraigadas de las cuales tienden a olvidarse unos y otros. Instalados en las ocurrencias, las ideas o la gestión, nuestra clase política habla poco de las creencias de la sociedad española que tienen posibilidad de transformarse en «ideales», con capacidad para orientar con ilusión y concordia la navegación política. A diferencia de las ideas que van y vienen porque son algo que se nos pasa por la cabeza, en las creencias se está, se generan con el paso del tiempo y tienen un carácter generacional e histórico. Expresarlas y transmitirlas de manera convincente exigen líderes que no sólo las gestionen bien, sino que cohesionen proyectos o movilicen con ideales, sobre todo cuando se anuncian tormentas.