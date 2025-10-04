Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Marinero en tierra

Ideales, ideas y gestión

Agustín Domingo Moratalla

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:00

Pérez-Reverte afirmó en un programa de televisión que, a excepción de Vox, el resto de partidos carecía de ideas. Vino a decir que Vox ... era un revulsivo para el ecosistema político porque conseguía que el resto tuviera que reaccionar a sus propuestas. El PP ha tomado nota y el pasado fin de semana presentó un programa sobre inmigración para aterrizar en el realismo. Mientras que en el documento que prepararon antes del verano sobre política social no se mencionaba la inmigración, ahora disponemos de 14 páginas elaboradas por la ejecutiva. Aunque no hayan consultado a la militancia ni sea el parto de los montes, la opinión pública aceptó el documento y los propios populares parecieron recordar que lo suyo no es solamente la «gestión» sino la producción de «ideas».

