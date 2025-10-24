Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Elogio del autónomo en la economía real

AGUSTÍN DOMINGO MORATALLA

Viernes, 24 de octubre 2025, 23:48

Esta semana arrancó con una noticia económica relevante: la ministra Elma Saiz daba marcha atrás a la propuesta de subida de las cotizaciones para los ... autónomos, que el gobierno había anunciado la semana anterior. El gobierno amenazó con una nueva tabla de cotizaciones que incluía subidas, que irían desde los 17,37 hasta los 206,24 euros. Aunque la propuesta el ministerio estaba alineada con el RD 13/2022 que se ratificó después de una tramitación urgente solicitada por el PP y se aprobó en Cortes con 348 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, la presión de toda la opinión pública en general y de todas las asociaciones de los trabajadores autónomos en particular (ATA, Upta, Utae) ha conseguido paralizar la subida. En este contexto desconcertante, lo mejor es comentar el tema con los autónomos de la familia y del barrio.

