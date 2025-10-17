Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La democracia del cuidado

AGUSTÍN DOMINGO MORATALLA

Viernes, 17 de octubre 2025, 23:28

Comenta

Dentro de unos días los responsables de Cáritas presentarán el IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social. Esta fundación de Sociología aplicada y estudios ... sociales nació antes de que el CIS y Tezanos introdujeran sospechas razonables en el quehacer de la investigación social. Aunque los redactores de estos documentos también tienen unos sesgos epistemológicos de los que nadie estamos libres, la tradición de estos informes muestra tendencias no sólo preocupantes sino alarmantes. Este informe presentará datos escalofriantes que el gobierno y las élites políticas intentarán ocultar porque revelan que 9,4 millones de personas viven procesos de exclusión. Ratifica la gravedad del problema de la vivienda y subraya que la precariedad laboral muestra que tener empleo no garantiza salir de la pobreza y la exclusión. Eso sin contar el nebuloso horizonte que le estamos dejando a las futuras generaciones atrapadas en la inestabilidad, la vulnerabilidad y la falta de oportunidades.

lasprovincias La democracia del cuidado