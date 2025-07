Hay lecturas del verano que carecen de intriga y misterio. Una de ellas puede ser la bochornosa ponencia política que el PP presentó en su ... reciente congreso. Con el título 'cuidar a quienes nos cuidaron', titulaban uno de los ejes centrales de la 'política social'. El documento constaba de cuatro ejes políticos: institucional, social, económico e internacional. La parte social comienza diciendo que defienden a la familia sin dogmatismos, plantean la vivienda como un bien accesible, recogen algunas ideas sobre educación, realizan un discurso flojo sobre la igualdad de oportunidades y aterrizan en los cuidados. Se limitan a dos párrafos focalizados en el cuidado de los mayores, en el primero hacen una rápida referencia al tema de la soledad. En el segundo se limitan a recordar que necesitamos su mirada serena, su memoria crítica y su capacidad para distinguir lo esencial de lo pasajero. Dos ideas para recordarnos que integremos a los mayores en los debates sociales para construir un futuro más sólido.

Los redactores sabrán mucho de diseño institucional, política económica o internacional, pero de política social son gentes para al examen de septiembre porque en junio estarían suspensas. ¿Es que el PP no tiene cuadros que hayan hecho los deberes en política social? ¿Ningún compromisario se leyó estos párrafos? ¿No hay nadie donde gobiernan que pueda proponer algo nuevo y sin complejos? Cualquier analista o simpatizante se avergonzaría de la pobreza de propuestas con la que se han redactado estos párrafos y el desconocimiento de la política social europea. Hay que estudiar un poquito y diseñar mejor las propuestas. Así, es probable que se llegue a una victoria electoral pero no se conseguirá convencer a técnicos, cuadros y expertos en política social. Por si les sirve, van tres ideas sencillas. (a) La centralidad de los cuidados no describe solo la relación con los mayores y las políticas de envejecimiento activo o saludable. Remiten a un modelo relacional e intergeneracional de relaciones sociales, donde las administraciones protegen y garantizan, no gestionan o imponen el sentido del cuidado integral. (b) Los cuidados vertebran una política social que integra lo sanitario y lo educativo, que no fragmenta administrativamente la protección, la intervención o el reconocimiento de los derechos. (c) La digitalización está agravando vulnerabilidades y acentúa la despersonalización, amparándose en la neutralidad de los algoritmos o protocolos administrativos, sin contar con la corresponsabilidad y la solidaridad personal, dos valores fundamentales para tomarse en serio una cultura de los derechos y, sobre todo, de las obligaciones.