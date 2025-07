Políticos en tiempos de la IA

Comenta Compartir

Querido lector, si es usted un político al uso, no siga leyendo, porque se va a enfadar y yo no quiero que usted se sienta ... ofendido. Si usted sigue leyendo hágalo 'at your own risk' (bajo su propio riesgo) porque ni este opinador firmante, y menos aún LAS PROVINCIAS, seremos responsables de su enfado y espero que no llegue usted a la furia y la rabia.

Vivimos en tiempos convulsos para la cosa de la gestión pública. Me relaciono con personas de diversos entornos y comentamos que asistimos perplejos a una calidad de la gestión pública muy muy muy baja. Muchos de nosotros hemos vivido los años 80 siendo ya mayores de edad. La mayoría somos entusiastas defensores del 'régimen del 1978', cuando el 88% de los votantes, representando el 59% del censo electoral, aprobamos con un rotundo sí nuestra actual Constitución. Eran tiempos de concordia, de consenso, de esperanza y de ilusión. Tiempos nada sencillos, con una subida del IPC del 26,4 % en 1977, con unas libertades vigiladas y con mucho miedo a una involución (que el 23 de febrero de 1981 enseñó sus garras). Políticos 1.0. Los años 70 y 80 Aprobada la Constitución en 1978, se inició el ciclo electoral en 1979 (generales y municipales). En las elecciones generales de 1982 Felipe González obtuvo 202 de los 350 escaños, en enero de 1986 entramos en la Unión Europea, llamada entonces CEE, tras un proceso iniciado por Adolfo Suarez con la solicitud formal de ingreso en 1977. Arrancamos entonces una convivencia democrática en la que profesionales de empresas, universidades y funcionarios se incorporaron a la vida de la gestión pública con una verdadera vocación de servicio. La Constitución del 78 dio mucho poder a los partidos políticos: veníamos de cuatro décadas en las que habían estado prohibidos todos los partidos menos el 'Movimiento Nacional' y era necesario cambiar las cosas. En estos años tuvimos una excelente hornada de políticos, nacidos en los años 30, 40 y 50 del siglo XX. Personas que habían aprendido en casa de la crudeza de la guerra civil y de una postguerra agravada por el final de la 2ª guerra mundial en Europa, con una España aislada. Personas con valores, ilusionadas, con un espíritu de concordia y esfuerzo, incluso con sentido de sacrificio por el bien común. Políticos 2.0 en los años 2000 Empezó el siglo XXI y como dijo Vicente del Bosque: «Pasamos de pobres a ricos rápido y no valoramos lo que tenemos». Poco a poco los nuevos políticos nacidos en los años 60 y 70 fueron poblando partidos políticos, ayuntamientos, diputaciones, autonomías y todos los puestos en la Administración del Estado. Aparecieron personas que habían llegado a la edad adulta desde puestos en las juventudes de los partidos, sindicatos y asociaciones vecinales, sin haber trabajado en empresas o haber aprobado oposición alguna. Tecnológicamente eran los tiempos del inicio de Internet y de los teléfonos móviles. Los tiempos de los JASP (joven, aunque sobradamente preparado), un concepto que, gracias a una campaña publicitaria, empoderó a los nacidos en los 70. En la política personas con formación de letras (filosofía, derecho, políticas) se proclamaron entusiastas de la 'Sociedad de la Información' imitando torpemente los conceptos de Al Gore. Llegamos a tener directores generales que se vanagloriaban de ser grandes tecnólogos y a los que les fueron asignadas altas responsabilidades...y resultó ser que lo único que sabían era usar Twitter. Todo aquello era un 'erial' que aún colea y dicen de aceptar el 'reto'. Estos políticos liquidaron la industria, cultivaron la cultura del pelotazo, el compadreo, el entrar en política para forrarse. Sufrimos varias oleadas de mindunguis, mediocres y gente mendaz que no firmaba nada y logró salir libre de condenas en sede penal. Pero la memoria colectiva sabe que son inútiles, y con escasa ética. Políticos 3.0 en la IA de 2025 y siguientes Saltamos adelante en el tiempo. Estamos asqueados de la ruindad, mendacidad y torpeza que muestran la mayoría de los políticos en activo: personas lerdas rodeadas de asesores, diseñadores de un relato con un argumentario que cambia cada día y que no entienden. Ahora con la IA se empoderan hasta límites insospechados para ocultar las aguas fecales y los fondos dignos de prostíbulos en los que viven. Los veteranos, las personas a quienes la palabra dada tiene un valor, quienes aún creemos en la ética y que pensamos que el mérito y la capacidad contrastada debe prevalecer, estamos desolados. La Sociedad Civil, salvo excepciones éticas, está marchita y no se encuentra cuando se la necesita, con mediocres que, imitando la baja estofa política, usurpan tribunas de prestigio y lugares de encuentro. No hay esperanza mi capitán. Necesitamos de nuevo, como en los años 70, que profesionales con experiencia den un paso adelante y promuevan y tutelen a los jóvenes valiosos llamados a llevar las riendas en la próxima década con las mejores herramientas de hoy, pero con una sólida estructura moral y ética. Desconozco si alguien está organizando un foro que junte a personas con valores y desinterés personal sincero. Si alguien sabe que algo así existe, avísenme por favor, antes de que mi energía e ilusión se marchiten definitivamente. Gracias.

