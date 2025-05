El contenido digital: la calidad importa

Hubo un tiempo, en el medievo, en el que solo los monjes tenían acceso a los libros prohibidos. Existía el «Index Librorum Prohibitorum», una lista ... en la que la Iglesia Católica censuraba libros de Marcial, Ovidio, Terencio, Maquiavelo e incluso el anónimo 'El Lazarillo de Tormes'.

El conocimiento del pueblo se modulaba con la predicación en púlpitos y lo que se enseñaba estaba en vidrieras, esculturas y cuadros de las iglesias. Con la invención de la imprenta los tiempos cambiaron hasta tal punto que parte de la iglesia 'protestó' y se rompió el cristianismo.

Siglos después, la libertad de prensa y las grandes rotativas del siglo XIX y XX democratizaron el acceso a la información y el conocimiento. Las democracias modernas no existirían sin la prensa. Surgió un Cuarto Poder que en la actualidad flojea, pero sigue existiendo.

El carácter colaborativo de Wikipedia tiene sus contrapartidas

Lo que no es digital ya no cuenta

En las universidades, en la academia, la ciencia, la filosofía y la cultura lo que vale son las publicaciones científicas en un 'sesudo' formato cuya repercusión se mide con un complejo entramado de citas que, una vez conocido, se puede falsear. Curiosamente en pleno siglo XXI sigue teniendo vital importancia para méritos académicos la publicación tardía de 'papers' en un formato tipo ladrillo, de comprensión oscura y que a menudo ni se lee, pero eso sí, se acompañan de listas apabullantes de bibliografía.

Entre todo ese conocimiento escrito, donde hay verdaderamente 'de todo', hay textos de gran calidad y se encuentran verdaderas joyas que, por no tener una comunicación más clara y accesible en formato digital, no tienen una repercusión verdadera que merecen.

Por fortuna, hay periodistas, profesionales de la comunicación, especializados en asuntos tecnológicos y científicos, capaces extraer oro de esas fuentes y de explicar muy bien tanto la información como el contexto y su análisis.

Lo que la gente lee

La mayoría de la gente, casi por no decir 'toda', nos informamos a través de un batiburrillo de titulares que llegan por WhatsApp y redes sociales donde hay frases deformadas. Hay titulares de medios de comunicación de acceso gratuito que están diseñados, más que para informar, para atraer y retener a usuarios en las webs (el famoso 'clickbait', es decir el anzuelo de clicks).

Y cuando se duda de algo, se busca en internet, con el móvil en el 90% de los casos y el buscador nos ofrece un resumen de la respuesta que no nos obliga a entrar en las fuentes originales para sopesar la veracidad y fiabilidad de estas.

Esos resultados automáticos resumidos por los buscadores se obtienen, con gran probabilidad, de la Wikipedia y de las webs que más tráfico generan, es decir en muchas ocasiones las de mayor 'clickbait'.

Esta situación, con la nueva IA generativa de crecimiento exponencial, sucede mucho más y además con mayor profundidad y complejidad.

Dónde está la información de calidad

Wikipedia es una enciclopedia online, de acceso libre, colaborativa y multilingüe creada en 2001 que se ha convertido en la enciclopedia más grande y popular del mundo. Su nivel de calidad, medida en comparativas científicas con otras grandes enciclopedias es equivalente, e incluso mejor en algunos campos.

Pero su carácter colaborativo, abierta a cualquier editor del mundo en distintos idiomas, tiene sus contrapartidas. En mi opinión es muy irregular en lo que a la presencia y la calidad de los artículos se refiere. Yo puedo decir que he sufrido unas experiencias 'interesantes' intentando actualizar y crear artículos en las ediciones en español y en inglés sobre el Consell Valencià de Cultura, con motivo de los cambios recientes en la presidencia de esta importante institución estatutaria. No existía versión en inglés y las de español y catalán estaban desactualizadas. El proceso de las ediciones y creaciones en español e inglés me ha llevado un mes, y eso que soy un modesto usuario editor desde 2009 con más de 160 ediciones. Pero un joven editor desde la Patagonia me puede cuestionar y borrar mis ediciones, y lo que digo me ha sucedido, de modo literal.

Wikipedia, con ser importante, no es una fuente primaria, es más, así lo recuerdan de forma reiterada los administradores y bibliotecarios de ésta. Deben existir contenidos de fuentes primarias fiables, accesibles preferentemente en formato digital para que cualquiera pueda contrastarlas, refutarlas o cambiarlas.

Abrir los contenidos de calidad

Aquí tenemos un gran dilema, porque hay aprovechados, piratas diría yo, que no respetan los derechos intelectuales y comerciales de los contenidos y que los replican sin citar ni enlazar a la fuente original. Y el equilibrio entre hacer viable la economía de los editores de contenido con la difusión de buenos contenidos no es sencilla, si yo tuviera la fórmula perfecta la pondría en marcha.

Pero eso no me impide señalar un problema serio que tenemos que corregir: si los contenidos digitales accesibles no tienen calidad, estaremos construyendo una sociedad débil y con un futuro incierto.

Hago un llamamiento a los responsables de contenidos de calidad: hagan el esfuerzo de visualizarlos mejor en el mundo digital. Gracias por escuchar.