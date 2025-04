Guerra electrónica y digital

La guerra es un monstruo grande y pisa fuerte. Lo injusto no me es indiferente. Y por eso mismo creo que tenemos que estar preparados ... para defendernos de los injustos, de aquellos líderes extranjeros que quieren apropiarse de nuestra vida, de nuestra tierra, de nuestra historia.

Soy oficial del ejército español, alférez de complemento en la reserva. A la tierna edad de 21 años aprendí algo de táctica y estrategia. Con 22 años ejercí durante 6 meses como oficial en prácticas, alférez de ingenieros de transmisiones. Asistí en unas maniobras al despliegue de una división completa y vislumbré las necesidades de comunicaciones de un ejército durante una batalla.

Me interesan los temas de defensa, no solo los del ejército de tierra. Y me interesa también la geopolítica y conceptos como la guerra híbrida. La Estrategia de Seguridad Nacional 2021 tiene como tercer objetivo desarrollar la capacidad preventiva, de detección y respuesta frente a las estrategias híbridas.

Yo quiero que mi país, que la Europa democrática, estemos bien preparados para defendernos de los dictadores y dirigentes autócratas que, no respetando a sus propios conciudadanos, menos aún nos van a respetar a nosotros.

Del mismo modo que quiero que nuestras fuerzas de seguridad tengan la mejor inteligencia, los mejores vehículos y armamento para defendernos de las mafias de los traficantes y de los terroristas, de ese mismo modo quiero que nuestros ejércitos tengan los mejores equipos y el personal mejor preparado.

El arte de la guerra

El tratado del arte de la guerra de Sun Tzu, de más de 2500 años de antigüedad, se estudia en las escuelas de negocios. «Conoce al adversario y sobre todo conócete a ti mismo y serás invencible». «Quien sabe resolver las dificultades las resuelve antes de que surjan». «El que se destaca en derrotar a sus enemigos triunfa antes de que se materialicen sus amenazas». «El arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar». Sería absurdo que las ideas que usamos en las empresas y que a buen seguro utilizan los partidos políticos en sus batallas, no las pongamos a funcionar cuando estamos hablando de amenazas físicas, económicas y de inteligencia que son muy ciertas y que vienen de países en los que su cultura y práctica de gobierno están muy alejados del respeto a los más elementales derechos humanos y son contrarios a nuestras raíces culturales y de gobierno.

Si alguien piensa en atacarnos, debe estar informado y ser conocedor de nuestra capacidad y determinación para defendernos con todos los medios necesarios y de que tenemos una superioridad de medios que les puede dejar desarmados, sin lugar a dudas.

La guerra ya está desatada

En Rusia manda Vladimir Putin, un dictador que ha eliminado a todos sus opositores matándolos o encarcelándolos y que ha cambiado su constitución para perpetuarse. En China manda un dictador llamado Xi Jinping que retiró de forma pública e inmisericorde a su antecesor Hu Jintao. Poca broma con estos individuos. Esta gente quiere una Europa débil, dividida. Y a quien ahora manda en Estados Unidos le importa tan solo el dominio del Pacífico y ya no quiere proteger a Europa. Unidad y determinación es lo que necesita la UE para hacer frente a todas las amenazas de guerra.

Actualmente los países europeos estamos siendo atacados continuamente con guerra híbrida: los sistemas informáticos de hospitales y los sistemas de control de redes eléctricas son atacados y a veces derribados. Hay drones espía sobrevolando los centros de investigación. Manipulan la opinión pública en casos demostrados como en el Brexit o el 'Procés' de 2017 en Cataluña. Subvencionan a partidos antieuropeístas como el de Orban en Hungría y el ultra Calin Georgescu en Rumanía. En España los posicionamientos de Vox y Podemos me resultan altamente sospechosos (aunque no tengo pruebas).

Ocupación del territorio. Guerra electrónica

Una vez debilitados, eliminados nuestros sistemas de defensa, divididos internamente y separados de nuestros aliados, nuestros enemigos lanzarán acciones puntuales de ocupación física. Ha pasado en Ucrania. Puede pasar en Lituania y Polonia con el pretexto de Rusia para llegar a su enclave Kaliningrado en el Báltico y dar seguridad al corredor Suwalki que le conecta a través de Bielorrusia (un país ya subyugado). O puede pasar en Rumanía. Y por el sur podemos sufrir 'invasiones espontáneas' de subsaharianos incontrolados que cruzan la frontera en Ceuta, Melilla, Canarias o Lampedusa en Italia.

Las batallas en el terreno han evolucionado brutalmente. Lo vemos en Ucrania y en Gaza. El dominio del espacio radioeléctrico y aéreo en corta distancia, con drones de observación, comunicación, defensa y ataque, resultan imprescindibles.

Disponer de autonomía estratégica con satélites de baja órbita, de comunicaciones inmunes a las interferencias e injerencias, sistemas de encriptado inviolables, son ejemplos de lo que necesitamos. Y por supuesto misiles y sistemas antimisiles en todas las modalidades.

El peligro es cierto y nuestro rearme inteligente es imprescindible. No podemos ser ingenuos, lo lamentaríamos mucho dentro de pocos años.