Adiós, Javi Guerra

Como es principio de verano futbolístico y ni siquiera ha terminado el mes de junio sé que lo que voy a decir supone una apuesta ... arriesgada. Arriesgada en un club normal, en el Valencia CF poco riesgo cuando se habla de ventas. Allá voy, no tengo la más mínima duda que Javi Guerra va a ser vendido este verano. Y no lo digo porque el Milan ya haya hecho un prometedor primer intento, sino por lo que se respira del otro lado. Miren, esto del 'nuevo Valencia CF con Gourlay' empezó con una llamada al agente para informarle que la intención era renovar al chico. Sonaba bien para empezar. Pero ni cifras, ni números, ni nada. Propuesta real cero y nada por escrito, por supuesto. Vamos, lo de siempre. Suena más a 'me voy a cubrir las espaldas de la venta diciendo que yo le quería renovar'. Pero, amigos, aquí eso ya no cuela. Peter vende todos los veranos al bueno y espera que la oferta le satisfaga. Lo hizo con mamar, lo hizo con Yunus y lo hará con cualquiera. Y me juego el cuello a que hará lo mismo con Guerra. Ah, y no olviden que si el Milan -o cualquiera en el futuro- se planta en Valencia a presentar una oferta es que antes le ha preguntado al jugador si estaría dispuesto a salir del club. Porque cuando un jugador no quiere salir, no llegan ofertas por él. No nos hagamos los tontos ahora.

Bien, continuemos. Decir que quieres renovar a alguien y renovarle son cosas muy distintas. Y lo peor es que lo tenemos muy reciente en el tiempo, les ha faltado tiempo para renovar a Foulquier. Alguno me dirá que uno terminaba contrato y el otro no. Cierto. Pero yo les hablo de voluntades. Si tú quieres renovar a un jugador le presentas una propuesta de mejora y a ver qué contesta. Cuando se lo anuncias y la propuesta no llega -o es de risa- el mensaje que envías está muy claro. En Meriton, cristalino. Y luego está el mercado. No sé si lo saben -es ironía- que solo llegan ofertas por los buenos. Todos esos jugadores que no tendrían ni un minuto en su Valencia CF imaginario, reciben ofertas... imaginarias. Y con el presupuesto de Lim para el Valencia CF, y las limitaciones de Fair Play Financiero provocadas por el mismo sujeto, ¿me explican ustedes de dónde sale el dinero para comprar jugadores o renovar a los buenos? Es un puzzle imposible. El Valencia CF está instalado en la mediocridad deportiva y, sobre todo, el la mediocridad económica. Lim ha estrangulado al club económicamente con el único objetivo de no gastar y no bajar. Esto no es lo de épocas anteriores cuando, por ejemplo, Manuel Llorente -el último gestor responsable que ha tenido este club- vendía cada verano a uno de los buenos. Porque vender siempre es responsable ante una buena oferta. Lo irresponsable es no reinvertir parte del traspaso en otros buenos jugadores que suplan a las estrellas que salen. Llorente vendía a Villa, pagaba la cláusula de Soldado y fichaba a Aduriz. Y a seguir en Champions. ¿Saben lo que hace Lim? Ingresa treinta millones por Mamardashvili el pasado verano y no gasta ni una décima parte en reforzar al equipo. Caufriez, Dani Gómez y Valera son los Soldado y Aduriz de la época. Luego el equipo casi baja, claro. Esta es la realidad a día de hoy. ¿Va a dejar de vender el Valencia CF con Gourley en el Valencia CF? No me hagan reír. Bueno, perdónenme por el atrevimiento; no me lo creo, para ser más suaves. Así que si Lim es el dueño, el bueno es Javi Guerra, los clubes ofertan por los buenos, no tienes dinero para fichar o renovar y el chico acepta escuchar ofertas... ¿qué va a pasar? Adiós, Javi Guerra. Y luego ya veremos. Peter Lim vende todos los veranos al bueno del Valencia y espera que la oferta le satisfaga

