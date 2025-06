El próximo paso de Mazón: la entrevista

Comenta Compartir

El escenario. Carlos Mazón tiene un futuro complicadísimo. Apostar por su continuidad no es jugársela al rojo o negro sino poder depositar la ficha ... entre toda la gama cromática. Pero en esa atmósfera de inmensa incertidumbre, el presidente ha ganado lo que periodísticamente se denomina un balón de oxígeno. Una ventana de oportunidades que ha logrado abrir desde Presidencia. En parte por algunos movimientos internos pero favorecidos, sin duda, por la corrupción que sacude el Gobierno central. ¡La corrupción! Un fenómeno que supuso el hundimiento de los populares valencianos les permite ahora sacar cabeza en un naufragio casi colectivo de la izquierda. Mazón ha movido ficha con las víctimas de la tragedia. Las asociaciones comparecerán en la comisión de investigación de Les Corts -¿tendría algún sentido que no lo hicieran?- y, además, se ha comprometido a reunirse con ellas en la zona cero, territorio al que acude en contadas ocasiones y sin demasiada publicidad. La investigación judicial parece haberle también dado un respiro. El TSJ ya adelantó que no había indicios para investigarle y la jueza ha rechazado diligencias que podían comprometer la posición del presidente y generar una evidente presión mediática como cuando le ofreció voluntariamente acudir a declarar acompañado de un abogado. Así, ha rechazado la declaración de sus escoltas, la de la periodista Maribel Vilaplana y, de momento, Mazón no ha sido señalado ni por testigos ni por investigados. La estrategia judicial de los imputados y el argumentario del Consell coincide en este sentido: no se tomaron medidas porque no se disponía de toda la información. Este relato se sustenta en el incompresible papel de Miguel Polo, presidente de la CHJ, en la reunión del Cecopi. Sin que esto reste, por otro lado, responsabilidad política a los dirigentes de la Generalitat. Pero queda otro flanco, sin duda, el que más compromete la actuación del presidente, el que le impide ejercer una cotidianeidad como máximo dirigente del Palau, algo en lo que ahora rivaliza con Sánchez, encapsulado este último mes hasta su comparecencia de ayer con el partido en estado de shock. Mazón arrastra un agujero negro en su agenda de aquel 29 de octubre. Resulta imprescindible conocer qué hizo Mazón entre las 18 horas y las 20.28 que llegó al Cecopi. El problema es que no sirve una respuesta «en el Palau». No es suficiente. Se necesitan conocer llamadas y actuaciones, los mensajes, las reuniones y quién o quiénes le acompañaron en aquellas horas cruciales en la historia valenciana. Puede que haya llegado el momento de que Mazón reaparezca, tras siete meses, con una entrevista. Solo si puede ofrecer una respuesta convincente.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión