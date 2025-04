Montero, Alves y el todo vale del PSOE

Compartir

La semana. Los Gobiernos siempre tienen un elemento tóxico, una persona cuyo comportamiento y manifestaciones, sin entrar en el terreno penal, resulta ajeno al ... buen gusto. Ministros más propios del sabotaje que de la concordia, incitadores a la trifulca, militantes de la burla, desertores del diálogo, personas con las que sólo los suyos y dentro de ellos, los más cafeteros, son capaces de empatizar. En este caso, dentro de este particular análisis, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es un personaje que se ajusta en gran medida a las características anteriores. Su comportamiento en el Congreso, durante las réplicas del presidente o las interpelaciones de Feijóo y compañía, son molestos, impropios de una diputada. Pero irrelevantes respecto a la gravedad de su discurso de la semana pasada a propósito de la absolución de Dani Alves por agresión sexual. La vicepresidenta proclamó que la presunción de inocencia «no está por delante del testimonio de una mujer». Imagino que el escenario, un congreso provincial del PSOE en Jaén y ante sus paisanos pensó que debía acelerar, dejar un titular rimbombante pese a lo peligroso del mensaje. Hubo un hecho sorprendente. Tras ella, dos hombres y una mujer, de estos que colocan siempre detrás del atril, rompen a aplaudir. Sin ruborizarse. Me recordó a aquel día en que Messi y su padre, investigados por fraude fiscal, eran aplaudidos a la entrada del juzgado por unos aficionados, más fanáticos del delito que del fútbol, se entiende. Pero, ¿qué aplaudían aquellos y que aplaudían estos? Parece que se ha perdido la capacidad de hacer un análisis crítico y racional de los mensajes. Se jalea porque sí, porque lo dice el de mi partido. Y esto es otro de los grandes males y no sólo de los partidos. La barbaridad de Montero fue secundada de manera parcial -y eso ya es más que suficiente- por otra ministra, en este caso la de Igualdad, Ana Redondo. «No se puede cuestionar la voz de las mujeres», vino a decir. Perfecto, pues. Las ideas de Montero y Redondo pueden parecer profundamente progresistas. Pero, en realidad, son todo lo contrario. Cualquiera conoce que en un proceso penal consiste en someter al escrutinio el testimonio del denunciante. Sea hombre o mujer. Se da la inaudita circunstancia de que Redondo es profesora de Derecho Constitucional. Si desconoce la materia que le es propia, es casi mejor no imaginar el nivel en el resto de conocimientos. Saltaron las asociaciones judiciales para criticar las palabras de Montero y... ¿saben qué se le ocurrió a la ministra? Pues que eran del PP. No se puede presumir de la originalidad de la respuesta. El escándalo finalmente ha llevado a Montero a rectificar. Y así hasta la próxima. En realidad, no pasa nada. No somos capaces de pararnos a pensar qué profundidad real tiene ese mensaje.

