La jueza y las víctimas de... Bejís

Compartir

La historia. No es una reflexión nueva, pero se trata de un factor tan determinante que resulta apropiado recordar otra vez su incidencia: el ... factor humano en la Justicia. Ningún juez es igual a otro. Y de esa especial dedicación, rapidez, situación del juzgado e incluso momento personal del titular se derivan, queramos o no, una serie de consecuencias directas para los investigados y víctimas. En ese factor humano interviene, sin duda, el azar. ¿Por qué la instrucción de la dana avanza a una velocidad de crucero impensable incluso para un sumario de semejante volumen con más de 40 partes personadas? Pues eso, el factor humano. ¿Y por qué otras víctimas, en este caso las del tren de Bejís, llevan con el asunto parado desde hace dos meses a la espera de un eventual auto de reapertura? Pues... el factor humano. Lo que ocurre en este tipo de asuntos, con un nutrido grupo de víctimas, es que se corre el riesgo de tener a afectados de primera división y a los de segunda categoría. Lo del tren de Bejís llama la atención por la demora, en parte, achacable también a la Guardia Civil. Los hechos son del verano de 2022. Es decir, estamos a punto de que se cumplan tres años y la instrucción se encuentra en fase embrionaria. No han declarado ninguno de los investigados. Recordemos la cronología. Aquel verano, medio centenar de víctimas que viajaban en un tren se ven rodeadas de un incendio forestal. No se había dado la orden de cortar la circulación. Eran tiempos del Botánico, con la exconsellera Gabriela Bravo a la cabeza. También figuraba en el operativo José María Ángel, hoy comisionado del Gobierno para la Reconstrucción de la dana. Tras solicitar un informe a la Guardia Civil, la causa se archiva. Era enero de 2023. Se esperaba la recepción de un informe del Instituto Armado. Llegamos a febrero del 2024. Un año en blanco. La jueza reitera el oficio a la Guardia Civil acerca de la demora del dosier, unas indagaciones sobre las imágenes que se enviaron al puesto de mando. El informe llega dos meses más tarde. Pero justo antes, un letrado había recurrido a la Audiencia el citad oficio. La instructora, al parecer, decide dejar la instrucción tal y como está -podía haber continuado- hasta que se pronuncie la Audiencia. La Sala lo hizo finalmente hace un par de meses, en marzo. Rechazó el recurso y, en teoría, daba vía libre a la instructora para continuar. Han pasado dos meses y la causa del tren de Bejís continúa sin noticias. Quizá Instrucción 1 de Segorbe tenga una gran carga de trabajo. Seguro que existe alguna circunstancia que explica esta demora o parálisis. Llámelo usted como quiera. Lo dicho. El factor humano puede ser determinante. En este caso, para darnos cuenta de cómo puede lastrar el futuro.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión