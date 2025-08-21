¿Qué Valencia cultural ofrecen las oficinas de turismo?

¿Qué información cultural ofrecen las oficinas turísticas al visitante? Para dar respuesta a esta pregunta, LAS PROVINCIAS ha acudido a cuatro establecimientos de este ... tipo. La primera impresión: el gusto y el interés cultural del trabajador determinará los contenidos.

De las cuatro oficinas consultadas, las dos primeras que visitó el periódico fueron la Oficina de Turismo Valencia de Joaquín Sorolla y la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Valencia (las dos pertenecientes a Visit Valencia). En ambas nada más entrar se podía escuchar el barullo del exterior y sentir la inquietud de estar de paso. Cuando se preguntó por los centros de arte a los que acudir, los primeros nombres que se han mencionado son la Fundación Bancaja, el Museo de Bellas Artes y Centro de Arte Hortensia Herrero, pero no detallan qué piezas observar. Entre otras recomendación se sitúan el Museo de la Cerámica, el IVAM, el Museo de la Seda o el Museo de Historia. Junto a estas primeras propuestas, los responsables de las oficinas animan al usuario a consultar la información en su página web de Visit Valencia: «Mira, si vas filtrando por los botones lo que buscas igual encuentras algo que te pueda interesar. Te lo voy mirando yo, pero por si quisieras verlo después», explicó la empleada de la oficina de la plaza del Ayuntamiento.

Respecto a la oferta teatral en verano, la respuesta es inequívoca: el Teatro Olympia con el espectáculo 'Romeo y Julieta' y el Teatro Talía, con sus habituales actuaciones de flamenco y la obra 'Por los Pelos'. Además, dentro de los espectáculos, también se recomienda 'El Fantasma de la Ópera' en el Palau de les Arts.

Mención aparte merece la oficina de turismo situada en la calle de La Paz, que fue generosa en información cultural de la ciduad. Nada más entrar sorprendía la quietud del lugar, sin embargo, el silencio de la sala no tardó mucho en romperse. Tan pronto como se abrió la puerta las trabajadoras alzaron sus cabezas preguntando cómo podían ayudar. La empleada de esta oficina no se quedó en simples recomendaciones de los mismos museos ni en un simple escáner de qué podría ver en cada una, sino que ofreció sugerencias precisas de qué ver en cada sitio, datos e información de gran importancia para todos aquellos turistas, o no, que no disponen de tanto tiempo.

De la Fundación Bancaja destacó la exposición de la artista Lita Cabellut y las obras de Eduardo Úrculo, además de los ya conocidos contemporáneos del siglo XX y XIX que alberga el museo. Del ya célebre Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) recomendó la exposición 'Soledad Sevilla: Ritmos, Tramas y Variables'. Por el contrario, el Centro Cultural del Carmen que estuvo entre los menos nombrados en las anteriores quiso remarcar la muestra '37 ilustres para 37 ilustrados'. «Es una exposición en la que han colaborado muchos artistas, vale mucho la pena», afirmó la empleada.

En cuanto al mundo de la escena, desde esta oficina, además de los espacios gestionados por los hermanos Enrique y María Ángeles Fayos, sugirieron otros teatros minoritarios como la Sala Off, el Carme Teatre o el Teatro Círculo.

La última parada de LAS PROVINCIAS: la Oficina de Turismo de Paterna. En este lugar, la Valencia cultural que ofrecían el resto de establecimientos pasó a transformarse en una experiencia de turismo local mucho menos masificado. Nada más entrar a la sala situada en la calle Mayor era palpable ese clásico ambiente cercano y personal que ofrecen esos lugares de toda la vida, si bien, era una estancia moderna acondicionada con todo lo necesario. «De Valencia no sé mucho, podrás ver la Ciudad de las Artes y las Ciencias o el Bioparc, pero para saber más tendrás que ir a una oficina turística del centro. Nosotros te podemos decir qué ver de aquí por si te interesa», acuñó el trabajador. De esta forma y poco a poco empezó a indicar todos los lugares que tal vez podrían ser de interés si deseas conocer más acerca de la cultura local. Entre las recomendaciones del mismo pueblo se encuentran las Cuevas de Batán y su Museo sobre la película Dolor y Gloria, el Museo de la Cerámica y la Torre de Paterna. Igualmente, el empleado no quiso afincarse únicamente en las actuales ofertas y es por ello que también propuso festividades culturales del pueblo como la Cordà.