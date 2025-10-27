Una rotonda en memoria de Izan y Rubén y los otros seis torrentinos muertos en la dana El Ayuntamiento de Torrent rinde homenaje a los fallecidos en un emotivo acto en el que los familiares de las víctimas colocan velas y flores en recuerdo de sus seres queridos

Torrent

María Asunción Tortajada, Nicolás Quintana García y su esposa Encarnación Uceda González, Manuel Rosa García y Carmen Fenoll Ortí, Sergil Voitiuk, y los pequeños Izan y Rubén Matías Calatayud. Los nombres de estas ocho víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 han quedado grabados para siempre en un monumento en una rotonda en la zona de la Curra de Torrent, a pocos metros de la casa donde la riada se llevó la vida de los dos menores de cinco y tres años cuando se encontraban junto a su padre en casa, junto al barranco de la Horteta. La furia del agua y el arrastre de los camiones que había en una campa situada junto a la vivienda arrancó las paredes del comedor y se los llevó cuando se sentían protegidos en su hogar.

Los padres de Izan y Rubén, que han preferido no hacer declaraciones, y los familiares de las otras víctimas cuyas vidas se cobró la dana en Torrent han acudido esta tarde al emotivo acto que el Ayuntamiento ha organizado para rendir homenaje con esta rotonda en recuerdo de los fallecidos, bajo la «promesa de que nunca les olvidaremos ni a ellos ni a sus familias», ha remarcado la alcaldesa Amparo Folgado.

El acto, pensado por y para las víctimas, y al que han acudido cerca de un centenar de personas, se ha celebrado a las seis de la tarde de este lunes. El lugar escogido para el emplazamiento de este monumento en memoria de las víctimas de la dana no es casual. En una de las rotondas de Mas del Jutge, una de las zonas más castigadas por la riada y a escasos metros de la vivienda de los dos menores arrasada por el agua esa tarde del 29-O.

Once árboles de acero

El monumento, formado por once siluetas de árboles de acero, representan las once personas fallecidas en Torrent, ocho de ellos vecinos de Torrent, cuyos nombres estarán grabados en el anillo perimetral. Estos árboles en recuerdo de las víctimas están elaborados mediante la técnica de oxicorte. Dos de ellos, de menor tamaño, recuerdan a Izan y Rubén, cuya intensa búsqueda tras la riada conmocionó a todo el país.

Fuentes municipales señalan que los árboles elegidos son especies que evocan la identidad, la naturaleza y la tradición valenciana, formando un bosque de acero que permanecerá iluminado por la noche, proyectando una imagen de serenidad y esperanza. Alrededor del conjunto, un anillo de acero perimetral recoge los nombres y apellidos de las víctimas, junto a la frase: «En recuerdo de todos nuestros vecinos que nos dejaron en la dana del 29 de octubre de 2024».

El diseño y la ejecución del monumento han sido realizados por artistas torrentinos, uniendo el talento local a la memoria colectiva de la ciudad. La iniciativa ha sido fruto de un proceso de diálogo y consenso con los familiares de las víctimas, quienes han participado en todos los aspectos de su definición y han estado de acuerdo en la colocación de los nombres de sus familiares. Este trabajo conjunto ha dotado al homenaje de un carácter profundamente humano, naciendo del respeto y la sensibilidad de quienes vivieron más de cerca el dolor de la pérdida.

«Sé que ninguna de estas palabras, las que pueda pronunciar hoy va llenar el vacío que os ha dejado pero Torrent lo que quiere es que os sentáis acompañados y que sus nombres y su memoria perdure por siempre», ha remarcado la alcaldesa de Torrent. Folgado ha señalado que «este monumento será un lugar de memoria viva, donde Torrent recordará con respeto y cariño a quienes nos dejaron en aquella trágica jornada, y donde también reafirmaremos la fuerza que nos ha hecho avanzar como ciudad unida y solidaria». «Los árboles de acero representan nuestras raíces, la vida que continúa y la fortaleza de un pueblo que, frente a la adversidad, ha sabido levantarse con dignidad y esperanza».

Asimismo, la alcaldesa ha destacado el valor del enclave elegido: «Mas del Jutge fue una de las zonas más afectadas por la barrancada, y aquí, en su corazón, queríamos levantar un símbolo de recuerdo y de esperanza. Este lugar nos recordará siempre que Torrent no olvida, pero también que Torrent renace».

En el acto han estado presentes los párrocos del Vedat, de San Juan Bosco y de la Iglesia de la Asunción. Antes de finalizar el mismo ha llegado el momento más emotivo cuando los familiares de cada una de las víctimas se han acercado a depositar velas y flores junto al nombre que mantendrá siempre en la memoria el recuerdo de estas vidas arrebatadas por la dana.