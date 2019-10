Paella, sol y corrillos en un 9 d'Octubre preelectoral Jesús Signes El ministro Pedro Duque, Pablo Casado y el diseñador Francis Montesinos, entre los 'selfies' más buscados INÉS HERRERO Valencia Miércoles, 9 octubre 2019, 18:29

Turistas, curiosos y familias enteras se sumaron al ágape organizado por la Generalitat en la plaza de Manises con motivo del 9 d'Octubre, en esta ocasión en un clima preelectoral que marcó buena parte de los corrillos. Bajo un sol de justicia y con media hora de retraso, se dio por inaugurado el cóctel mientras accedían al Palau numerosos representantes políticos, institucionales, económicos y sociales.

El quinteto de metales valenciano Back to brass recibía con el tema principal de 'La vida es bella' o al ritmo de 'New York, New York' a quienes aprovecharon la jornada festiva para visitar el Palau de la Generalitat, hacerse fotos de recuerdo y, de paso, comer algún canapé mientras bromeaban con la cantidad de corbatas por metro cuadrado y comentaban que esta cara, o aquella otra, les resultaba familiar.

El ministro de Ciencia en funciones, Pedro Duque, y el diseñador Francis Montesinos fueron algunos de los más solicitados para hacerse un 'selfie', como lo había sido Pablo Casado, máximo dirigente del PP, al término del acto institucional matutino.

También el 'president' Ximo Puig y la vicepresidenta Mónica Oltra se afanaron en saludar a diestro y siniestro, tanto a representantes empresariales como Salvador Navarro (CEV), José Vicente González (Feria Valencia), Juan Cámara (Torrescámara), Agnès Noguera (Libertas 7), Alfredo de Quesada (Pavasal), Juan Sabater (El Corte Inglés) o Javier Quiles (Consum), como al resto de personalidades y asistentes en general.

No fueron, ni mucho menos, los únicos miembros del Consell en este multitudinario acto, en el que el vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau, de Podemos, se mostró muy cómodo en las tareas institucionales del Día de la Comunitat.

Embutidos y ensaladilla de la 'terreta'

La ensaladilla con verduras de la 'terreta', los embutidos de la Vall d'Albaida o los milhojas de queso de cabra con miel de Bocairent acapararon la atención de los asistentes que, acalorados, buscaban la zona de sombra antes de degustar un plato de la tradicional paella valenciana.

Dos horas antes, el Patio Gótico del Palau de la Generalitat volvía a convertirse en escenario de corrillos sobre la inestabilidad política, las turbulencias económicas o la polémica en torno a la ampliación del Puerto, y también de apretones de manos y felicitaciones, tras la entrega de los premios y distinciones con motivo del Día de la Comunitat Valenciana.

El acto institucional del 9 d'Octubre congregó a políticos como el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, Pablo Casado, o los 'expresidents' Joan Lerma y Alberto Fabra, junto a representantes del panorama social y económico, como Francis Montesinos, la editora de libros en valenciano Rosa Serrano, el pilotari Paco Cabanes 'Genovés', la actriz Mamen García o los empresarios Salvador Navarro, presidente de la CEV, y Alejandro Monzón, de Anecoop, que recogieron sendos galardones.