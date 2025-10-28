Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Manolo, abuelo de Izan y Rubén, muestra una foto con sus nietos. I. Cabanes

«Con Izan y Rubén se fueron mis ganas de vivir»

El abuelo paterno de los dos pequeños, de cinco y tres años, arrastrados por la riada en Torrent apenas sale de casa desde que la dana le arrebató a sus nietos

Ignacio Cabanes

Ignacio Cabanes

Torrent

Martes, 28 de octubre 2025, 00:58

Comenta

El tiempo se detuvo a las 18.30 horas del 29 de octubre para la familia de Izan y Rubén, los dos hermanos de ... cinco y tres años a los que la riada se llevó de forma alevosa cuando se encontraban junto a su padre en su domicilio, una casita de campo situada en la Curra de Torrent, junto al barranco de la Horteta. Sus rostros y la desesperada búsqueda de sus cuerpos durante más de diez días, hasta que los cadáveres de los pequeños fueron localizados a unos 15 kilómetros de distancia, en Catarroja y Massanassa, fueron unas de las imágenes más tristes de la tragedia. «No soc persona desde que desaparecieron», confiesa su abuelo paterno, «con Izan y Rubén se fueron mis ganas de vivir». Los padres, que siguen bajo tratamiento psicológico, ni siquiera están en condiciones de hacer declaraciones.

