Un mecánico en un taller de coches, en mayo de 2024. LP.

La Comunitat suma 12.000 autónomos en un año y lidera el crecimiento en España

La cifra total de trabajadores por cuenta propia es de 385.119 personas en la región

Redacción Economía

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:47

Comenta

Cada vez más trabajadores deciden probar suerte por su cuenta en el mundo laboral en la Comunitat. Así lo reflejan los datos publicados por el ... Ministerio de Trabajo y Economía Social correspondientes al mes de octubre, en los que se indica que la región ha sumado 12.006 autónomos en el último año, lo que representa un crecimiento del 3,2% interanual, hasta alcanzar la cifra total de 385.119 personas. Un crecimiento que, además, la sitúa como líder del conjunto de las comunidades autónomas.

