La Comunitat suma 12.000 autónomos en un año y lidera el crecimiento en España

Cada vez más trabajadores deciden probar suerte por su cuenta en el mundo laboral en la Comunitat. Así lo reflejan los datos publicados por el ... Ministerio de Trabajo y Economía Social correspondientes al mes de octubre, en los que se indica que la región ha sumado 12.006 autónomos en el último año, lo que representa un crecimiento del 3,2% interanual, hasta alcanzar la cifra total de 385.119 personas. Un crecimiento que, además, la sitúa como líder del conjunto de las comunidades autónomas.

Las tres provincias superan con creces la variación anual nacional, que es del 1,11%. De este modo, Valencia y Alicante la triplican, con crecimientos del 3,49% y del 3,17%, respectivamente, mientras que Castellón la duplica con un 2,05%. Aún así, las cifras a escala estatal también reflejan el alza, ya que se ha alcanzado la cifra récord de 3.422.434 trabajadores autónomos.

El secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ, celebra este aumento y detalla que estas cifras «confirman que la recuperación y el espíritu emprendedor son globales y generalizados». «Estas cifras reflejan la fortaleza del tejido productivo valenciano, la capacidad de adaptación de los profesionales autónomos y el impulso de las políticas de apoyo al emprendimiento que estamos desarrollando desde Labora y la Generalitat», subraya Galvañ.

El responsable autonómico resalta, además, que el contexto social y económico actual «está favoreciendo la aparición de nuevos proyectos y emprendedores en todos los sectores, desde la economía verde hasta los servicios tecnológicos o la economía social». «La Comunitat Valenciana se está consolidando como un referente de emprendimiento sostenible y generando empleo estable, modernización y nuevas oportunidades de desarrollo económico», añade.