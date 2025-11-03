Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Guardias civiles trabajando en la búsqueda y recuperación de cadáveres entre el fango en la Rambla del Poyo. Jesús Signes

Unos 700 guardias civiles pendientes de la gratificación prometida por la dana

Un año después de la tragedia la Dirección General adeuda más de un millón de euros del periodo comprendido del 1 y al 23 de febrero

Ignacio Cabanes

Ignacio Cabanes

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:43

Comenta

«Nosotros no hemos pedido nada, nos dan igual los cien euros diarios, había que darlo todo por los ciudadanos y así lo hicimos y ... lo volveríamos a hacer, pero que no nos engañen». Es el sentir de uno de los muchos agentes y mandos de la Guardia Civil de Valencia que un año después de la mayor catástrofe natural del país siguen esperando las gratificaciones económicas prometidas en su día por la Dirección General del Instituto Armado. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) calcula que «unos 700 compañeros se encuentran en esta situación», con el pago todavía pendiente de las compensaciones por los servicios directamente relacionados con la dana del periodo comprendido entre el 1 y el 23 de febrero de este 2025.

