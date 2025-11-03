Unos 700 guardias civiles pendientes de la gratificación prometida por la dana

«Nosotros no hemos pedido nada, nos dan igual los cien euros diarios, había que darlo todo por los ciudadanos y así lo hicimos y ... lo volveríamos a hacer, pero que no nos engañen». Es el sentir de uno de los muchos agentes y mandos de la Guardia Civil de Valencia que un año después de la mayor catástrofe natural del país siguen esperando las gratificaciones económicas prometidas en su día por la Dirección General del Instituto Armado. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) calcula que «unos 700 compañeros se encuentran en esta situación», con el pago todavía pendiente de las compensaciones por los servicios directamente relacionados con la dana del periodo comprendido entre el 1 y el 23 de febrero de este 2025.

Desde la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales (ORIS) de la Guardia Civil aseguran que el Servicio de Retribuciones habría abonado ya el 99% de las gratificaciones por servicios durante la dana, y que «los pocos guardias civiles que todavía están sin cobrar es por algún error en la tramitación de la nómina que tiene que corregirse».

No obstante, si bien los guardias civiles sí han recibido ya los pagos de los primeros meses por los servicios humanitarios y policiales relacionados con la tragedia que se cobró la vida de 229 personas en la provincia de Valencia –cifra que podría ascender a las 234 víctimas mortales si así lo considera la jueza instructora de Catarroja–, el periodo en conflicto es el del 1 al 23 de febrero.

Hay seis contenciosos presentados por impagos en Bétera al no considerar que sus servicios están relacionados con la dana

Así, guardias civiles afectados pertenecientes a los Puestos Principales de Alfafar-Catarroja, Paiporta, Aldaia, Riba-roja del Turia, Bétera, Utiel, Chiva, Cheste, Tavernes de la Valldigna, así como muchos destinados en la Comandancia de Valencia y los componentes de los puestos de las proximidades y todos los comisionados de otras provincias que estuvieron en Valencia arrimando el hombro para luchar contra el barro y seguir buscando a los desaparecidos, todavía no han cobrado dicho periodo.

Teniendo en cuenta que estamos hablando de unos 10.500 servicios relacionados con la gestión de la emergencia en esas tres semanas, multiplicado por los cien euros por servicio diario fijado por la propia Dirección General de la Guardia Civil, esto supone más de un millón de euros adeudados por este último tramo de las gratificaciones por la dana prometidas.

Prolongación de los servicios

Las fuentes consultadas aclaran que ningún guardia civil solicitó dicha gratificación, y que la idea partió del Ministerio del Interior con el «objetivo de reconocer la dedicación y el sacrificio del personal interviniente». Así lo estableció en la instrucción dictada el 19 de diciembre de 2024, que fijaba una compensación económica de 100 euros por día para el personal en las zonas afectadas por la dana y 45 euros para aquellos que dieron apoyo directo a la resolución de la crisis desde el 29 de octubre al 21 de diciembre de 2024.

Dada la persistencia de la situación de emergencia en la provincia de Valencia, se requirió la prolongación de los apoyos prestados y se extendió el periodo de aplicación hasta el 23 de febrero de 2025 en una nueva instrucción de la DGGC, «siempre que los servicios estuvieran directamente relacionados con labores policiales vinculadas a la dana»,

Ante la tardanza en el pago del último periodo, desde AUGC Valencia solicitaron el pasado mes de agosto información sobre la fecha de abono de la compensación. Y la respuesta fue que «no constaba propuesto en los ficheros recibidos desde el Estado Mayor del Mando de Operaciones» al no figurar en el programa informático como servicios de la dana.

📌 Los compañeros y compañeras que trabajaron en la DANA en Valencia siguen esperando la gratificación comprometida por la DGGC. Desde @apcabos deseamos que se haga efectiva pronto como reconocimiento a su esfuerzo.@guardiacivil #DANA #Reconocimiento pic.twitter.com/gXWdv9q743 — Asociación Profesional de Cabos G.C. (@apcabos) August 28, 2025

Desde la Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil también han mostrado el descontento de los cabos afectados por la dana que todavía siguen esperando la gratificación comprometida por la DGGC, y esperan que «se haga efectiva pronto como reconocimiento a su esfuerzo».

Asimismo, hay agentes que no han recibido ni un euro de las gratificaciones al quedar excluidos pese a estar destinados en municipios como Bétera, localidad que también figura como afectada por la dana. Los afectados presentaron instancias para poder cobrar los servicios al percatarse de que Bétera también era municipio damnificado por la riada, pero se les denegó el pago al argumentar que sus superiores no habían vinculado dichos servicios con la dana. Al menos seis de ellos han tenido que acudir a los tribunales para reclamar vía contencioso estas compensaciones.