VUELTA A LOS ORÍGENES EN GINEBRA

Nos sorprendió esta edición del Salón de Ginebra con un cambio de enfoque provocado por las circunstancias, pero que lleva al evento a recuperar la esencia. Tal y como contamos esta misma semana, algunas grandes marcas han decidido no acudir al evento, que tiene un coste cada vez más elevado, quizá por el propio empeño de las marcas brillar a fuerza de ocupar más metros y acudir con más ejecutivos e invitados en cada nueva edición. Al final la factura sube, el resultado no compensa y se decide no acudir, lo que deja más sitio para que el Salón vuelva a abrir las puertas a los pequeños fabricantes artesanales de deportivos.

Afortunadamente Ginebra nunca cerró esa puerta, y de hecho hemos visto allí varias veces a los valencianos de GTA, hemos saludado personalmente a Horacio Pagani, conocido la personalidad de Cristian Koenigsegg, entrevistado a Alois Ruf, disfrutado con los chicos de Brabus de sus preparaciones y hasta consultado las posibilidades de importar los coches de Alpina-BMW a España -sin éxito, hay que ser concesionario para poder hacerlo-.

Pues bien, este año este tipo de expositores han alcanzado un mayor protagonismo, lo que hace del salón un disfrute para los sentidos. Un Bugatti de once millones de dólares, más impuestos, el chasis desnudo y de madera de un Morgan, modelos clásicos de Mini, Porsche o Land Rover renovados al más puro estilo 'restomod', con lo último en tecnología bajo su clásica apariencia, un nuevo modelo de Pininfarina, y así un amplio etcétera se han sumado a las novedades de las marcas tradicionales, entre las que la 'electrificación' es la palabra de moda.

Nos ha gustado el Salón y su nuevo enfoque y, por supuesto, recomendamos a todo buen aficionado que haga un sitio en su agenda y se escape a ver los mejores coches del mundo. Podrá darse un apretón de manos con algún ilustre de los coches artesanos, ver como encargan un Lamborghini, comprar un recuerdo o un coche mítico.