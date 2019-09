Versiones para todos los clientes De izquierda a derecha, los Fullback, Doblò, Fiorino, Talento y Ducato. Fiat Professional abarca una gran cantidad de vehículos con diferentes medidas, configuraciones y mecánicas ecológicasGAMA FIAT PROFESSIONAL REDACCIÓN MOTOR Sábado, 21 septiembre 2019, 00:47

En nuestros especiales de vehículos comerciales la gama de Fiat acostumbra a ser una de las protagonistas, y no es para menos, y es que la firma italiana puede presumir de tener una de las filas más completas de este tipo de vehículos. La gama se inicia en los pick-up Fullback, que se ofrece en tres versiones diferentes: doble cabina, cabina extendida y el modelo llamado 'cross'. Si nos trasladamos al terreno de los furgones, tenemos cuatro modelos. Empezamos por el más pequeño y urbano, nos encontramos con la Fiorino, aumentamos la capacidad con la exitosa y versátil Doblò y, si lo que necesitamos son furgones de un tamaño más elevado la marca nos ofrece las Talento y Ducato. Pero no nos quedamos ahí, entre estos modelos podemos configurar tanto la Ducato como la Doblò como chasis con caja abierta, así como la Fiorino, Talento y la misma Ducato con el fin de transportar personas, además de mercancías. Podemos consultar todas las opciones de motores tanto gasolina como diésel para los diferentes modelos, pero la mayor novedad de los últimos años entre estos vehículos es la opción de los modelos con etiqueta 'Eco' impulsados por GNC. Están denominados como los 'Natural Power', funcionan con gas natural, pero cuentan con un pequeño depósito de gasolina que entra en funcionamiento cuando el gas llega a su fin y que nos puede dar una autonomía de 100 kilómetros adicionales. Entre los modelos 'Eco' Fiat nos ofrece para los que necesiten más espacio la Ducato, que tiene una potencia de 136 caballos y una autonomía de hasta 400 kilómetros. Por otro lado tenemos al furgón Doblò Cargo, de tamaño más reducido e ideal para transportes de última milla y repartos por entornos urbanos. Al ir dirigida a clientes con hipotéticas menores exigencias kilométricas que los conductores de la Ducato, su potencia es de 120 caballos y su autonomía de 300 kilómetros. Entre los 'Natural Power', nos queda por nombrar al modelo más pequeño, el Fiorino Cargo, que equipa un motor de 70 CV. En todos estos modelos ecológicos, hasta el 30 de septiembre, Fiat ha lanzado una promoción de financiación por la que podemos tener uno de ellos con un leasing que no supera los nueve euros al día sin entrada, 48 meses, mantenimiento y seguro a todo riesgo, una opción que puede ser beneficiosa para autónomos y empresas. Fiat nos sigue ofreciendo opciones para todos los públicos.

Fiat cuenta con una amplia gama de vehículos comerciales para todo tipo de negocios y trabajadores con diversos espacios, diseños e incluso una gama ecológica llamada 'Natural Power' que cuenta con la versatilidad que permiten los motores de gas natural. También se pueden configurar para transportar personas.