Versátil y muy capaz El Opel Combo 2019 tiene muy poco que envidiar a un monovolumen. Con cinco o siete plazas, amplia gama de motores y lo último en tecnología, el Opel Combo Life destaca en un uso familiar

Estrenada a nivel mundial el pasado 19 de septiembre, asistimos a la presentación en Madrid y Valencia de la nueva Opel Combo, un vehículo que se ha hecho merecedor del galardón ¡Van of the Year 2019' -tercera vez que Opel lo consigue desde 1992-. Motivos no le faltan, y a continuación descubrimos algunos de ellos.

La quinta generación de Opel Combo es un vehículo práctico y versátil, pensado tanto para personas que buscan un vehículo polivalente para el día a día y disfrutar el fin de semana con la familia, como para los profesionales que requieren de una gran capacidad de carga.

CONCLUSIÓN OPEL COMBO LIFE Motor Potencia Consumo Precio Diésel 1 5 76 CV 4,117.064 Diésel 1 5 102 CV 4,218.170 Diésel 1 5 7 plazas 76 CV 4,118.762 Diésel 1 5 131 CV 4,320.342 Gasolina 1 2 110 CV 5,517.459 Gasolina 1 2 7 plazas 110 CV 5,5 19.188 *Precios con sin promociones de la marca incluidos.

Practicidad exterior

Sin dejar de ser un vehículo comercial ligero, en muchos aspectos, y especialmente en lo que se refiere a la conducción, se asemeja muchísimo a un turismo.

Construido sobre la misma plataforma que los nuevos Citroen Berlingo o el Peugeot Rifter, su diseño es muy diferente especialmente en el exterior, con una imagen robusta, una parte delantera alta, elementos cromados poco habituales en vehículos comerciales y luces led. La parte lateral y trasera es ante todo práctica, con dos puertas correderas de apertura inversa, y un portón trasero de grandes dimensiones con una ventana a través de la cual también se puede acceder al interior.

El nuevo Opel Combo está disponible en dos carrocerías, de 4,4 metros y 4,75 metros con opción de cinco o siete pasajeros, y dos versiones, una Life pensada para familias y una Cargo para profesionales.

Capacidad de carga

El interior destaca por su gran habitabilidad y capacidad de carga. La versión Life dispone de una capacidad de 597 o 850 litros, dependiendo de la carrocería, que puede ampliarse hasta los 2.693 litros abatiendo los asientos en la versión XL. La segunda fila de asientos tiene anclajes isofix para poder incorporar sillas de bebé, y la tercera se puede retirar totalmente sin túnel de transmisión que merme el espacio. Abatiendo el asiento del copiloto se pueden llevar objetos de hasta tres metros. Sus 28 huecos portaobjetos permiten guardar múltiples bultos, destacando uno en el techo del maletero con capacidad para 36 litros y 10 kilos.

Por su parte la versión Cargo permite transportar una carga útil de hasta 4.4 metros cúbicos, un peso máximo de 1.000 kilogramos e incluso meter dos Europallets. Una trampilla en el techo es muy útil con los objetos más largos. Ambas versiones incorporan, como novedad, un indicador de sobrecarga, y opcionalmente se puede equipar un 'pack de obra' para profesionales que se mueven en terrenos abruptos.

Sobre motores, Opel sigue apostando por el gasóleo, con tres turbodiésel de 1.5 litros de 75, 100 y 130 CV -este último disponible con cambio automático- y un gasolina 1.2 de 110 CV en su versión Life, y dos diésel -75 y 100CV- en la versión Cargo.

Como un turismo

En cuanto a equipamiento, el nuevo Opel Combo poco o nada tiene que envidiar a muchos turismos. De hecho se conduce exactamente igual y, si dejamos de lado la mayor inercia al tratarse de un vehículo bastante alto, con las mismas comodidades. Cuenta con hasta 19 ayudas a la conducción, equipando la versión más básica -Expression- control de crucero, lector de señales de tráfico, el aviso de cambio involuntario de carril, el sensor anticolisión frontal, o sensor de luces, entre otros elementos. Si subimos a uno de los otros dos niveles de equipamiento -Selective e Innovation- podemos sumar 'head-up display', detector de ángulo muerto, crucero adaptativo, alerta de somnolencia, control de tracción 'Intelligrip' con cinco modos de conducción diferentes, cámara de visión trasera de 180 grados y una novedad, un asistente lateral que en giros cerrados a baja velocidad emite un aviso cuando existe el riesgo de colisión lateral del vehículo con un obstáculo, como pilares, vallas o vehículos.

Por lo que respecta a su equipamiento multimedia, de nuevo contamos con sistemas más habituales en turismos que en vehículos comerciales ligeros, como una pantalla táctil de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, sistema de carga inductiva para móviles, una toma de corriente de 230 voltios situada a los pies del copiloto para cargar el ordenador o un móvil y varios puertos USB.

Llegado para ocupar el hueco que dejan los monovolúmenes ante el empuje de los SUV, el nuevo Opel Combo asegura satisfacción, tecnología y mucho, mucho espacio tanto para familias numerosas como para profesionales que necesitan un vehículo comercial de alta capacidad.