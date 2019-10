El triunfo de la Fórmula E DS Techeetah es el equipo a batir tras los dos últimos títulos, y al campeón Vergne se ha sumado el piloto portugués da Costa. Porsche y Mercedes se suman a DS, Jaguar, BMW, Audi o Nissan en la categoría más electrizante, que celebra su pretemporada en ChesteTEST FÓRMULA E VALENCIA NACHO MARTÍN-LOECHES FOTOS: PACO DÍAZ Sábado, 19 octubre 2019, 01:13

La Fórmula E vuelve un año más a Valencia. Por tercera temporada consecutiva el Circuit Ricardo Tormo ha acogido los entrenamientos oficiales de pretemporada de este certamen, y hemos vuelto a ser testigos de su crecimiento. Con estos test se da el baderazo de salida a la sexta temporada de la Fórmula E, que cada año atrae más expectación, marcas y medios de comunicación a nivel internacional al trazado valenciano, el único sitio en España donde podemos disfrutar de estos monoplazas. El año pasado el Circuit fue el lugar de estreno de los Fórmula E de segunda generación, y este año el estreno ha sido el de las marcas Porsche y Mercedes, que se suman a los demás equipos que pelean por el título. Carreras urbanas en las grandes capitales mundiales, marcas potentes implicadas, pilotos de mucho talento -incluso muchos han pasado por la Fórmula 1-, y un formato único en el mundo hacen que cada vez más gente se enganche a las carreras de coches eléctricos. Y es que muchos pilotos eligen la Fórmula E por las posibilidades de ganar, tal y como nos comentó Mitch Evans, piloto de Jaguar: «aquí tienes la posibilidad de estar delante todas las carreras, los coches son casi iguales, en la Fórmula 1 solo puedes pelear por ganar carreras con tres coches como mucho». Y no le falta razón, durante las últimas temporadas hemos vivido finales de infarto con incertidumbre hasta la última vuelta con protagonistas de diferentes equipos en carreras en las que lo más importante no es ser el más rápido, sino saber manejar bien un balance entre la eficiencia de la batería y la potencia. Los equipos solo pueden 'tocar' el software del coche durante la temporada, así como analizar la forma de conducción de cada uno de sus pilotos y aconsejarle cómo puede ser más rápido y eficiente al mismo tiempo. Todo esto, sumado al bajo coste para las marcas respecto a otras competiciones y el desarrollo de la tecnología eléctrica para los coches de calle, hacen un conjunto atractivo para fábricas, pilotos y espectadores.

Vergne defiende el título

El piloto de DS Jean-Éric Vergne se llevó la temporada pasada el título de campeón por segundo año consecutivo. El francés ha sido el único que ha repetido como campeón en la Fórmula E en sus cinco temporadas disputadas. Ahora se busca un nuevo rey y, en los test, aunque los tiempos no nos den una imagen 'real' del rendimiento de los coches y pilotos por las grandes diferencias de una pista de Gran Premio y un circuito urbano, ya hemos podido apreciar una igualdad muy grande. En el último día de pruebas tuvimos a un total de 22 pilotos separados por menos de un segundo. Vimos a los pilotos yendo al límite, tanto que en muchas ocasiones se toparon con la chicane que se construye a final de recta ya habitual en los test de esta competición. Sam Bird, Robin Frijns y Max Günther fueron los tres pilotos más rápidos cada día, y el tercero fue quien marcó el récord con una vuelta rápida en 1:15.087. Pero no solo vimos pruebas a nivel de tiempos, también se celebraron dos simulacros de carrera, uno el miércoles y otro el viernes, ambos protagonizados por ex pilotos de Fórmula 1: el ganador de la primera carrera fue Stoffel Vandoorne y el de la segunda Sébastien Buemi. Los equipos y pilotos llegan muy igualados de cara a la primera carrera de la temporada, que se celebrará en Diriyah, Arabia Saudí, el 22 de noviembre.

El Ricardo Tormo es el único circuito en España donde hemos podido disfrutar de esta competición

En la Fórmula E no tenemos pilotos españoles, ni ninguna carrera en territorio nacional, pero todo amante de la competición seguro que se enganchará a este certamen si comienza a ver las carreras. Esta reciente creación ya va por su sexta temporada y va a dar mucho que hablar de aquí a los próximos años.