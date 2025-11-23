Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Radar de la DGT F. P.

Qué son los radares negros o de ocupación que llegarán a España en 2026

Canal Motor

Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:51

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha instalado el primer radar de ocupación en la Autovía A2, en el tramo de entrada a Madrid desde Barajas. Este dispositivo tiene como objetivo vigilar el uso del nuevo carril Bus-VAO y sancionar a los conductores que viajen solos cuando no esté permitido.

Este radar se encargará de evitar el uso indebido de los carriles exclusivos para Vehículos de Alta Ocupación (VAO o Bus-VAO). El carril que se incorporará a esta autovía a partir del primer trimestre de 2026 priorizará el uso del transporte público y el transporte privado con al menos dos ocupantes.

La principal peculiaridad de este futuro carril VAO es que no contará con separación física respecto al resto de carriles, lo que, según las autoridades, hace necesario el uso de un radar específico para el control de usos indebidos, según explican desde Autocasión.

Los radares de ocupación, también conocidos como radares negros por su discreta carcasa, no miden la velocidad, sino que escanean el interior de los coches para verificar si llevan al menos dos ocupantes.

Los infractores que sean detectados viajando solos serán multados con 200 euros. Estos dispositivos se integran en el ecosistema DGT 3.0, un sistema conectado que utiliza inteligencia artificial (IA) para analizar imágenes en tiempo real. Cada unidad consta de dos cámaras fijas sincronizadas, instaladas una al inicio del carril VAO y otra entre 50 y 100 metros más adelante. Las cámaras están equipadas con sensores ópticos infrarrojos y un software de visión artificial que detecta siluetas humanas con una precisión del 95 por ciento.

Estos radares son capaces de procesar hasta 1.000 vehículos por hora, distinguiendo entre conductores solos y ocupantes reales mediante el análisis de patrones térmicos y de movimiento, e ignorando elementos como muñecos o mascotas.

La energía de estos radares proviene de paneles solares integrados, y los datos se transmiten vía 5G a servidores centrales para generar multas automáticas por matrícula, sin intervención policial inmediata. Una peculiaridad de estos sistemas es su modo invisible, ya que no emiten flashes ni otro tipo de señales.

