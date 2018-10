Récord de asistencia en el 'Ford Fans Only' Foto de familia al final del evento. MOTOR Sábado, 13 octubre 2018, 00:42

La octava edición del Ford Fans Only se celebró en el circuito Kotarr de Tubilla del Lago, en Segovia. Esta cita que reúne a los clubes de Ford de toda España tuvo un gran éxito, y ya es una cita clásica para todos los amantes de la firma americana. Esta edición de Ford Fans Only ha reunido a cerca de una veintena de clubes y más de 250 vehículos. Entre todos ellos, los modelos más emblemáticos Ford -desde el Ford Mustang hasta el Ford Fiesta- estuvieron representados y se vistieron con sus mejores galas. El nuevo Mustang y la renovada entrega del emblemático Focus acapararon todas las miradas. Además, los asistentes no solo tuvieron la oportunidad de rodar en circuito con sus vehículos en las tradicionales tandas, sino que también pudieron probar el Fiesta ST y la nueva gama Focus por las carreteras burgalesas. Al final del evento se celebró la entrega de premios, en la que triunfó el 'Garage Ford' como club más numeroso y el Mustang Shelby como Ford más popular.