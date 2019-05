El GTI de los pick-ups La carrocería ensanchada o los adhesivos son sólo para esta versión Raptor. El Ford Ranger Raptor es un 4x4 con el que poder afrontar los terrenos más duros del planeta a toda velocidad. Todo un deportivo para circular fuera de la carreteraFORD RANGER RAPTOR ALEX ADALID MARRUECOS Sábado, 4 mayo 2019, 00:44

Estamos encallados en la arena y, por las pocas veces que hemos conducido en este elemento, sabemos que ahora toca bajar del coche, escarbar con nuestras manos hasta liberar las ruedas, montar unas rampas e intentar que el coche vuelva a traccionar, pero nada de esto ocurre. Uno de los expertos de Ford se acerca y nos dice «pulse el botón de bloqueo de diferencial y acelere suavemente». Los dos mil quinientos kilos del salen de la arena como quién sale de una plaza de garaje, y seguimos la ruta de kilómetros de dunas y piedras.

El Ranger es el modelo tipo pick-up -los 4x4 que tienen una caja trasera para carga- más vendido en Europa y también en España, donde se comercializa desde hace varias generaciones. El modelo ha ido creciendo en tamaño y ha variado su clientela, y si antes eran empresas y profesionales los que compraban un pick-up, ahora también lo son particulares con ganas de aventura, y de ahí que se ofrezca esta versión deportiva del vehículo. Si en un turismo un deportivo tiene más potencia y prestaciones para ir más rápido, aquí se trata de suspensiones y ruedas para dominar pistas y caminos.

CONCLUSIÓN

Tan turismo como 4x4

El precio en España es de 56.000 euros, doce mil más que el Ranger Wildtrack 4x4 diésel automático Componentes de máxima calidad y una puesta a punto perfecta se unen en este aventurero

Ford se ha adaptado a esta tendencia potenciando en España las versiones de doble cabina y cuatro puertas, con un equipamiento de serie similar al de un turismo. La versión Wildtrack, la más completa, a la venta por 44.000 euros, es la superventas de la gama, pero Ford tenía más planes para el Ranger.

La tendencia, tanto en Estados Unidos como en Europa, es comprarse un 4x4 y cargarlo de accesorios de diferentes marcas. Visto que estas empresas llegan a ganar más dinero con los accesorios que las propias marcas fabricando el coche, todas se emplean a fondo en ofrecer versiones ya modificadas y, de hecho, más económicas, ya que los accesorios se diseñan con proveedores de 'marca' y se montan en fábrica.

Tras el éxito del Ford F-150 Raptor en Estados Unidos, le ha llegado el turno al Ranger, un pick-up 'mediano' en América y realmente grande en Europa. Sobre el modelo original el Raptor aumenta la anchura de cada eje en 15 centímetros con nuevas suspensiones, brazos de aluminio más largos delante y un eje multibrazo del tipo 'Watt' con muelles detrás. En ambos se utilizan amortiguadores y muelles de competición Fox Racing, así como llantas más rígidas y ruedas de tacos BF Goodrich.

Preparado de fábrica

La carrocería, reforzada con nuevas soldaduras y aceros de alta resistencia, se ensancha para dar cobijo a los nuevos componentes, y es más atractiva por su aspecto. Al diseño llegan también luces led en los faros, parrilla con las letras de Ford en un tamaño enorme, nuevos pilotos y dos únicos colores: gris 'portaaviones' y azul 'Ford Racing'. Por dentro también hay cambios, con nuevos asientos de gran agarre y bonito tapizado en napa, volante de cuero y un equipamiento completo. Bajo el capó el motor es un diesel de cuatro cilindros y 2.0 litros con 213 CV similar al de otros modelos Ford, pero inédito en el Ranger. Se une a una caja automática de diez marchas que garantiza un consumo razonable a pesar del tamaño y aerodinámica, y se remata todo ello con mayor altura al suelo -28 centímetros- y mejores ángulos de entrada y salida. Vista toda la preparación no es extraño que, en el recorrido de pruebas, los kilómetros de pistas y arena fueran más que los de asfalto.

Sobre la carretera el Raptor va especialmente bien. La suspensión trasera es independiente y tiene un alto nivel de absorción y poca inclinación de la carrocería, gracias a varios tirantes que la convierten en multibrazo. El interior del Ranger es similar al de un turismo de Ford, tanto por la pantalla multimedia como por el conjunto de botones y confort. En las plazas traseras se viaja muy bien y el 'maletero' o caja cerrada, es especialmente grande.

En el Ranger podemos contar con tracción trasera, total, total con reductoras y total con bloqueo del diferencial trasero -no hay diferencial central y por tanto no podemos conectar la tracción 4x4 en carretera-. Ponemos la posición 4x4 con reductoras y el programa de conducción rocas -hay seis disponibles- para pasar por zonas realmente difíciles en las que el recorrido de suspensión se encarga de que el coche mantenga el contacto con el abrupto suelo. Es la zona de dunas, próxima a la playa, la que más nos asombra. No quitamos algo de aire de las ruedas, como sería lo habituales en estos casos, para mejorar la superficie contacto y evitar hundimientos, sino que, con la tracción 4x4 convencional y el modo 'arena', afrontamos subidas y bajadas.

El motor es potente y tiene buena respuesta, y aunque sólo reclama 213 CV, los dos turbos trabajando de forma progresiva hacen que tenga 500 Newton de par motor, con una caja de cambios que los aprovecha siempre, así que nunca nos quedamos sin fuerza. Todo lo contrario, bajamos, superamos roderas e incluso damos algún salto a lo 'Carlos Sainz' en el Dakar, lo que nos permite sentirnos como grandes pilotos por un día.

Nacido en las carreras

Delante nuestro los monitores llevan la versión Ranger Wildtrack, ya muy competitiva, pero que necesita de manos muy expertas y algo de sufrimiento, mientras nosotros, con un nivel de conducción más básico, somos capaces de sortear todo tipo de dificultades.

Tras una primera jornada en la que es imposible borrar la sonrisa de nuestra cara, afrontamos un segundo día con nuevos recorridos, algunos de ellos a pie de playa y rozando el agua, circunstancias en las que casi todos los 4x4 se quedarían clavados.

El resto del recorrido es tan complicado -y divertido- que nos hace ver la confianza que Ford tiene en su coche. Veinte coches y cuarenta periodistas avanzamos por las dunas como si fuera habitual en nuestro día a día.

Lo cierto es que este es un magnífico automóvil en todos los ámbitos: calidad, tecnología, potencia, confort y amplitud en el interior. Espectacular diseño, imagen y un tamaño razonable en la carrocería y un conjunto de componentes puestos a punto por la marca que nos permitirían competir, por ejemplo, en la Baja Aragón, con poner un dorsal en la puerta.

Tiene dos pegas, una es su gran tamaño, que impide un uso diario para, digamos, llevar los niños al colegio, el segundo, quizá más banal, es que no tenga tracción 4x4 permanente con diferencial central, pero esto hace que en carretera consuma menos.

Desde 56.000 euros

El precio en Valencia, una vez descontada la campaña actual, es de 56.000 euros, aunque se pueden descontar dos mil más por financiación. Es doce mil euros más caro que el Ranger Wildtrack, pero entre los pick-ups no hay nada parecido, y en el mercado del 4x4 sólo el Jeep Wrangler Rubicon tiene el mismo tipo de público: aventureros que quieren un coche preparado y homologado para poder viajar al fin del mundo y con el que disfrutar del exotismo de destinos como Marruecos, un país con cada vez más aficionados españoles en sus rutas 4x4.

Si queremos un coche aventurero para viajar hasta el fin del mundo, el Ranger Raptor es una de las mejores opciones. También lo es para disfrutar de los fines de semana de montaña, nieve, cacería o aventuras, aunque no es un coche tan práctico para el día a día.