Perfecta cita a ciegas Aunque su hábitat es la ciudad, con motores de hasta 155 CV, también se disfruta en carretera. Silueta llamativa, alta costura y una marca que se estrena en el sector premium urbano convierten el DS3 Crossback en una propuesta estimulante

Si te gustan las citas a ciegas, que te sorprendan con un regalo, eres amante de la moda o la alta costura o te gustan los productos de vanguardia, estás de enhorabuena. La marca francesa DS llega al sector de los SUV urbanos después de destacar con tres modelos de alta costura y rematar su lanzamiento con el SUV DS7 Crossback.

DS quiere romper las costuras del mercado premium, típicamente alemán, con una propuesta francesa, donde los 'inventores del lujo' proponen diseño, interiores y tecnología de vanguardia. Por nuestra parte teníamos ganas de probar el modelo así que ¿cómo será esta 'cita a ciegas'?

CONCLUSIÓN DS3 CROSSBACK Motor Potencia Consumo Precio 1 2 turbo 100 100 CV 4,723.700 1 2 turbo 130 Auto. 130 CV 4,926.700 1 2 turbo 155 Auto. 155 CV 5,430.200 1 5 turbodiésel 100 100 CV 3,726.800 1 5 turbodiésel 130 Auto. 130 CV 3,827.700 Eléctrico 136 CV - -

Para empezar, SUV

DS es la nueva marca premium francesa, que quiere competir con los alemanes con este SUV urbano Con tecnología PSA, DS apuesta por el lujo con sofisticado diseño y tiene precios desde los 24.700 euros

La mejor manera de triunfar hoy en día es con modelos tipo SUV, y DS ha acertado con sus dos primeros lanzamientos. El DS7 Crossback ya lo hemos probado en varias ocasiones, y nos encanta su mezcla de vanguardista diseño y elegancia interior. El modelo es un éxito de ventas, y España ya es el segundo mercado para la marca, así que ¿sabrá hacer lo mismo la marca en un segmento más urbano?

La apuesta es difícil, porque el cliente urbanita es más exigente. Pide casi lo mismo que el de un sector superior, pero con un precio más ajustado y sin ceder un ápice en calidad, equipamiento, tecnología y diseño, que tienen que ir unidas a motores confortables, de bajo ruido, poco consumo y que permitan viajar por carretera sin pegas, un reto nada sencillo.

Diseño impactante

Aunque la mecánica es importante, un coche como este debe entrar por los ojos, y el DS3 Crossback lo hace. Su imagen cuenta con muchos detalles que llaman la atención, como una gran parrilla con acabado diamantado o mate, faros matrix-led, luces led en el paragolpes de serpenteante diseño, pilotos traseros unidos por una franja cromada, bonitas salidas de escape. Incluso el lateral, que suele escapar a la atención de los diseñadores, presenta una curiosa aleta en la carrocería. El coche destaca, y se combina con diez colores y tres tonos de techo para llamar la atención entre el tráfico.

Si el exterior, bastante compacto, ya que el DS3 mide 4,12 metros, el interior termina de cautivarnos. Se ofrece con cuatro acabados llamados Be chic, So chic, Grand chic y Performance, y se pueden combinar con cinco ambientes interiores, un tipo de decoración que irá variando cada temporada como si se tratara de una colección de moda. Por ejemplo, la versión 'Premiere' tendrá un tono rojo terciopelo que ya no volveremos a ver en la gama.

Los rombos protagonizan un salpicadero con cuadro de mandos digital y una gran pantalla central. Esta no se aprovecha del todo, ya que los mapas no son panorámicos, sino que están en la zona central, aunque se ven bastante bien, tanto como los acertados avisos de radar, de serie en este navegador con mapas de 'tom-tom'. Por supuesto se puede conectar el teléfono de Apple o Android y, además del equipamiento ya sofisticado de un coche de hoy en día, se añaden los tiradores que salen de forma automática, los faros matrix led para las luces largas, el equipo de sonido Focal, el sistema 'drive assist' de conducción autónoma en atascos o el 'park pilot' que aparca sin tener que tocar volante ni pedales, solo un botón junto al cambio.

Cinco motores turbo

A nivel técnico DS cuenta con la tecnología del grupo PSA, formada por Peugeot, Citroën y Opel. La marca premium estrena un chasis diseñado para muchos años, ya que puede acoger motores gasolina, diésel, híbridos y eléctricos. Se trata de una plataforma ligera y muy robusta en la que todo funciona a la perfección.

A nivel técnico hay dos motores con varias potencias. En gasolina el conocido 1.2 litros turbo de tres cilindros llamado 'Puretech' se ofrece con 100, 130 y, con estreno en esta gama, 155 CV. En diésel, el 1.5 turbo 'blueHDI' se presenta en versiones de 100 y 130 CV. Solo los dos motores de 100 CV se ofrecen con cambio manual, el resto son automáticos, con la nueva caja de ocho velocidades que DS estrena en este segmento.

Silencio y respuesta

En marcha se conduce con la suavidad que se espera de un coche como este. DS ha trabajado mucho en la insonorización, y se nota que es un coche poco ruidoso y fácil de llevar. Eso no quiere decir que sea 'torpe' en carretera. Durante la prueba por los alrededores de Barcelona subimos a la montaña de Montserrat, repleta de curvas, con la versión 'performance' de suspensión más deportiva, y se comportó de maravilla. Nos gusta mucho el cambio de ocho marchas, porque es un detalle de gama muy alta que llega a un coche asequible.

Lo de asequible puede ser motivo de discusión. Con unos precios que se inician en 23.700 euros y van hasta los 39.900, el DS3 no es económico, aunque frente a su competencia premium, tampoco es caro. La marca lo ofrece con una entrada de dos mil euros por 180 euros al mes, una tarifa muy razonable para un coche que lleva el lujo francés al ámbito urbano.

No tiene mucha competencia, cuenta con una tecnología que impacta y se puede convertir en uno de los urbanos premium favoritos como primer o segundo coche de los clientes con más estilo.

Tras el éxito del DS7, la marca francesa insiste en la fórmula SUV, ahora en el sector compacto, lo que supone, de entrada, un acierto. El coche tiene un aspecto estupendo, está lleno de nuevas tecnologías y funciona a la perfección con motores probados y brillantes. Si el precio es adecuado, es una gran compra.