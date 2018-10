Los peligros de no poner el parasol en el coche Aparcamiento de automóviles en la estación de 'El empalme' de MetroValencia. / Juanjo Monzó Las altas temperaturas que registra el interior del vehículo pueden ser perjudiciales para tu salud LAS PROVINCIAS Viernes, 5 octubre 2018, 01:21

Poner un parasol en la luna delantera del coche cuando hace calor es una práctica extendida, pero aún hay conductores que no suelen hacerlo. Si eres uno de ellos presta mucha atención, ya que la web Alvatowash asegura que esta acción no sólo es recomendable, si no que también es necesaria por una cuestión de salud.

Además de para evitar quemarnos las manos al coger el volante y evitar desperfectos en el interior del vehículo por los daños que provoca el sol, Alvatowash asegura que con el parasol reducimos la cantidad de benceno que liberan los plásticos del coche cuando entran en contacto con el calor.

En condiciones normales, es decir, a la sombra y con las ventanillas cerradas, se suelen liberar unos 600 mg. de esta toxina, pero cuando el coche se encuentra al sol y sin protección alguna esta cantidad, aseguran, se dispara hasta los 3.000 mg. Con el parasol, la producción de benceno y la temperatura se reducen en un 50%.

Desde la web recomiendan, además, que cuando haga mucho calor se mantengan las ventanillas bajadas antes de entrar en el vehículo para que el aire se depure.