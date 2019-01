ORGULLO, TRABAJO Y COLABORACIÓN

Esta semana se dan muchos ingredientes en este suplemento que nos permiten sentirnos orgullosos del mundo del motor valenciano. Por una parte asistimos a 'nuestro circuito', el de Cheste, capaz de albergar no sólo eventos como MotoGP, entrenamientos y numerosas competiciones sino también la presentación internacional de un automóvil tan mítico como el Porsche 911.

Conocemos también, en este suplemento, el Circuit de La Ribera, de tamaño mediano y donde los chavales que están fraguándose un futuro en la competición, especialmente en motos pero también en karting o en coches, tienen un nuevo lugar de entrenamiento, además de los habituales eventos. Allí nos hemos subido como pasajeros en un Fórmula 1, y es el único lugar del mundo donde podemos hacerlo.

Sumemos a ello la actividad de empresas, clubes, organizadores de eventos, rallies y actividades relacionadas con el mundo del motor para darnos cuenta de que la amplia familia de profesionales de este sector está entre las mejores a nivel nacional, y eso que a veces tienen que venir desde fuera a decirnos lo bien que se hacen las cosas aquí.

Eso sí, no bajemos la guardia. En lo que a automoción se refiere nos preocupa que se pierda la empresa familiar a favor de la gran multinacional, que las decisiones relevantes que afectan a la ciudad no se tomen en Valencia, y que los gobernantes no apuesten con decisión por el futuro de la movilidad, quedándose con medias tintas.

Hay que seguir trabajando para que el mundo del motor valenciano sea grande, competitivo y duradero. Para ello hace falta más 'germanor', más colaboración entre las entidades para hacer más competitivo un sector que da trabajo a decenas de miles de personas. Hay que estimular la creatividad, la profesionalidad y el 'networking' para que Valencia sea líder en eventos, concesionarios, competición, empresas y deporte del motor. Sólo con el apoyo mutuo de unos y otros podemos conseguirlo.